https://ria.ru/20211218/golovokruzhenie-1764346146.html

Главная ошибка, которую вы допускаете при головокружении

Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении - РИА Новости, 18.12.2021

Главная ошибка, которую вы допускаете при головокружении

Частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T09:26

2021-12-18T09:26

2021-12-18T09:27

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Однако далеко не каждый лор знает, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, так как лекарства в этом случае не помогают, отметил специалист."Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения", – заключил он.Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова рассказала, что причинами головокружения могут быть неправильный прикус, плохо подобранные очки, межпозвоночная грыжа, анемия, а также антибактериальные и противовоспалительные лекарства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/golova-1603338698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, александр мясников (врач)