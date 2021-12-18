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Главная ошибка, которую вы допускаете при головокружении
Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении - РИА Новости, 18.12.2021
Главная ошибка, которую вы допускаете при головокружении
Частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T09:26
2021-12-18T09:27
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.Однако далеко не каждый лор знает, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, так как лекарства в этом случае не помогают, отметил специалист."Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения", – заключил он.Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова рассказала, что причинами головокружения могут быть неправильный прикус, плохо подобранные очки, межпозвоночная грыжа, анемия, а также антибактериальные и противовоспалительные лекарства.
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общество, александр мясников (врач)
09:26 18.12.2021 (обновлено: 09:27 18.12.2021)
 
Мясников назвал самую частую ошибку пациентов при головокружении

Врач Мясников: вызванное заболеванием внутреннего уха головокружение требует похода к лору

© Fotolia / MaridavДевушка
Девушка - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Fotolia / Maridav
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Частые приступы головокружения могут быть вызваны заболеванием внутреннего уха, которое требует обязательного обращения к лору. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Многие считают, что уши у нас есть только для того, чтобы слышать, поэтому с головокружением идут к невропатологу", – пояснил медик, добавив, что на самом деле этот недуг требует консультации отоларинголога.
Однако далеко не каждый лор знает, как лечить позиционное доброкачественное головокружение, так как лекарства в этом случае не помогают, отметил специалист.
"Необходимо принять определенное положение тела, чтобы из полукружий внутреннего уха вышел образовавшийся там песочек, который давит на рецепторы и провоцирует головокружения", – заключил он.
Ранее врач-кардиолог Ольга Козлова рассказала, что причинами головокружения могут быть неправильный прикус, плохо подобранные очки, межпозвоночная грыжа, анемия, а также антибактериальные и противовоспалительные лекарства.
Мигрень - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 04:00Сказано в эфире
Вызвать скорую или подождать? Что делать при головокружении
 
ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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