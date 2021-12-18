https://ria.ru/20211218/gibdd-1764391521.html

ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей

ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей - РИА Новости, 18.12.2021

ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей

Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, сообщил начальник столичной ГИБДД... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T18:48

2021-12-18T18:48

2021-12-18T18:56

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков."В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем", - сказал Быков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, столичные инспекторы "за прошедший период" приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали "контент с нарушением ПДД".

https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html

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