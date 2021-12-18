https://ria.ru/20211218/gibdd-1764391521.html
ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей
ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей - РИА Новости, 18.12.2021
ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей
Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, сообщил начальник столичной ГИБДД... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T18:48
2021-12-18T18:48
2021-12-18T18:56
общество
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698415_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_ce00d3e6abd0dad6d55ad50d38624a07.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция Москвы подписалась в соцсетях на блогеров, которые пропагандируют нарушение правил дорожного движения, сообщил начальник столичной ГИБДД Александр Быков."В ежедневном режиме мы мониторим весь контент, который касается безопасности дорожного движения, в СМИ. Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД. Правовую оценку по каждому такому случаю мы обязательно даем", - сказал Быков в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, столичные инспекторы "за прошедший период" приняли более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, которые размещали "контент с нарушением ПДД".
https://ria.ru/20211217/dorogi-1764266331.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601698415_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_7ec4ef7b69720af1593374e2c95bad53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия
18:48 18.12.2021 (обновлено: 18:56 18.12.2021)
ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей
ГИБДД Москвы подписалась на блогеров-нарушителей для оценки их действий