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В МИД увидели два возможных пути для Запада

В МИД увидели два возможных пути для Запада - РИА Новости, 18.12.2021

В МИД увидели два возможных пути для Запада

У Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, заявил замглавы... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T21:59

2021-12-18T21:59

2021-12-18T22:32

в мире

сша

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александр грушко

нато

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россия

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МОСКВА, 18 дек-РИА Новости. У Запада два пути: отнестись серьезно к предложениям РФ по гарантиям безопасности в Европе, либо иметь дело с военно-технической альтернативой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Россия ранее опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР."Помните, как выступал Владимир Владимирович (Путин) и говорил: мы много раз предупреждали, нас не слышали, вот, теперь послушайте, и был дан брифинг относительно тех систем, которые мы разработали. Вот, я думаю, что вот это они должны понимать - что у них есть два пути: первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой", - сказал Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".У России достаточно технических возможностей, чтобы обеспечить собственную военную безопасность, заявил Александр Грушко."Но то, что у нас достаточно технических возможностей для того, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, это факт, который признают наши партнеры. Потому что то, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят", - сказал Грушко.

https://ria.ru/20211217/nato-1764307285.html

https://ria.ru/20211217/garantii-1764330598.html

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в мире, сша, европа, александр грушко, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия