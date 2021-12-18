https://ria.ru/20211218/gai-1764359008.html

В системе ГИБДД произошел сбой

В системе ГИБДД произошел сбой - РИА Новости, 18.12.2021

В системе ГИБДД произошел сбой

В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T12:15

2021-12-18T12:15

2021-12-18T13:16

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333813_0:0:3418:1922_1920x0_80_0_0_6fabadd845c2200e5b588af43c8b64ab.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя."Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", — сообщается на сайте "МВД Медиа".В ведомстве уточнили, что сейчас технические специалисты устраняют последствия сбоя, принимая необходимые меры реагирования. Там подчеркнули, что подобные случаи единичны.МВД также принесло извинения из-за доставленных неудобств.

https://ria.ru/20211208/narusheniya-1762840201.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия