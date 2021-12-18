https://ria.ru/20211218/gai-1764359008.html
В системе ГИБДД произошел сбой
В системе ГИБДД произошел сбой - РИА Новости, 18.12.2021
В системе ГИБДД произошел сбой
В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T12:15
2021-12-18T12:15
2021-12-18T13:16
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя."Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД", — сообщается на сайте "МВД Медиа".В ведомстве уточнили, что сейчас технические специалисты устраняют последствия сбоя, принимая необходимые меры реагирования. Там подчеркнули, что подобные случаи единичны.МВД также принесло извинения из-за доставленных неудобств.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия
12:15 18.12.2021 (обновлено: 13:16 18.12.2021)
В системе ГИБДД произошел сбой
В МВД подтвердили информацию о сбое в информационной системе ГИБДД