https://ria.ru/20211218/evrovidenie-1764386276.html

Врачи запретили российской участнице Детского Евровидения напрягать голос

Врачи запретили российской участнице Детского Евровидения напрягать голос - РИА Новости, 18.12.2021

Врачи запретили российской участнице Детского Евровидения напрягать голос

Голосовые связки воспалились у представительницы России на "Детском Евровидении" Тани Меженцевой из-за простуды, врачи запретили юной певице напрягать голос... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:45

2021-12-18T17:45

2021-12-18T17:45

шоубиз

париж

франция

детское "евровидение"

россия

таня меженцева

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Голосовые связки воспалились у представительницы России на "Детском Евровидении" Тани Меженцевой из-за простуды, врачи запретили юной певице напрягать голос перед финалом конкурса без необходимости, сообщает оргкомитет конкурса "Детское Евровидение".Финал музыкального конкурса "Детское Евровидение" состоится в воскресенье в концертном зале La Seine Musicale в Париже. Всего в финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран. Юная певица Таня Меженцева представит Россию под седьмым номером.Организаторы "Детского Евровидения" и российская делегация обеспокоены состоянием Тани, в связи с этим участница из России на первой репетиции выступала под фонограмму. На второй репетиции юная певица спела сама, "хотя вокал дается ей пока с большим трудом".Отмечается, что Меженцевой становится лучше, она и все члены российской команды ежедневно сдают ПЦР-тесты, у всех отрицательные результаты.

https://ria.ru/20211217/mezhentseva-1764181474.html

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париж, франция, детское "евровидение", россия, таня меженцева