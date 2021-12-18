Врачи запретили российской участнице Детского Евровидения напрягать голос
Россиянке Меженцевой перед финалом Детского Евровидения врачи запретили напрягать голос
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Голосовые связки воспалились у представительницы России на "Детском Евровидении" Тани Меженцевой из-за простуды, врачи запретили юной певице напрягать голос перед финалом конкурса без необходимости, сообщает оргкомитет конкурса "Детское Евровидение".
Финал музыкального конкурса "Детское Евровидение" состоится в воскресенье в концертном зале La Seine Musicale в Париже. Всего в финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран. Юная певица Таня Меженцева представит Россию под седьмым номером.
"Таня Меженцева простыла в самолете, когда летела на финал конкурса в Париж. У нее воспалились голосовые связки. Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров", - говорится в сообщении.
Организаторы "Детского Евровидения" и российская делегация обеспокоены состоянием Тани, в связи с этим участница из России на первой репетиции выступала под фонограмму. На второй репетиции юная певица спела сама, "хотя вокал дается ей пока с большим трудом".
"Врачи настоятельно рекомендовали больше не напрягать связки в течение 24 часов и запретили ей разговаривать без особой на то необходимости", - добавил оргкомитет.
Отмечается, что Меженцевой становится лучше, она и все члены российской команды ежедневно сдают ПЦР-тесты, у всех отрицательные результаты.