https://ria.ru/20211214/evrovidenie-1763619172.html
Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером
Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером - РИА Новости, 14.12.2021
Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером
Юная певица Таня Меженцева, которая представляет Россию на Детском Евровидении, будет выступать в финале конкурса 19 декабря под седьмым номером, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:39
2021-12-14T11:39
2021-12-14T11:39
шоубиз
шоу-бизнес
игорь крутой
детское "евровидение"
таня меженцева
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юная певица Таня Меженцева, которая представляет Россию на Детском Евровидении, будет выступать в финале конкурса 19 декабря под седьмым номером, сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого.Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации жеребьевка проходила в дистанционном формате. По результатам жеребьевки первой выступит участница из Германии Pauline с песней Imagine Us, а последним — юный певец из Португалии Симау Оливейра с песней O Rapaz. Представительница Франции, в столице которой в этом году проходит конкурс, Enzo выступит под номером 13 с песней Tic Tac.Всего в финале примут участие молодые люди из 19 стран. В Детском Евровидении участвуют ребята от 9 до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивает сам трек, с которым выступает артист. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.
https://ria.ru/20211201/mezhentseva-1761635263.html
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шоу-бизнес, игорь крутой, детское "евровидение", таня меженцева
Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером
Российская участница Таня Меженцева выступит на Детском Евровидении под седьмым номером
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юная певица Таня Меженцева, которая представляет Россию на Детском Евровидении, будет выступать в финале конкурса 19 декабря под седьмым номером, сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого.
Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации жеребьевка проходила в дистанционном формате.
"Свои порядковые номера участники конкурса узнавали в конференц-зале отеля — трансляция велась на телевизионных экранах", – добавляется в пресс-релизе.
По результатам жеребьевки первой выступит участница из Германии Pauline с песней Imagine Us, а последним — юный певец из Португалии Симау Оливейра с песней O Rapaz. Представительница Франции, в столице которой в этом году проходит конкурс, Enzo выступит под номером 13 с песней Tic Tac.
Всего в финале примут участие молодые люди из 19 стран. В Детском Евровидении участвуют ребята от 9 до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивает сам трек, с которым выступает артист. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.