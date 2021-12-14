https://ria.ru/20211214/evrovidenie-1763619172.html

Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером

Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером - РИА Новости, 14.12.2021

Российская участница выступит на Детском Евровидении под седьмым номером

Юная певица Таня Меженцева, которая представляет Россию на Детском Евровидении, будет выступать в финале конкурса 19 декабря под седьмым номером, сообщает... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:39

2021-12-14T11:39

2021-12-14T11:39

шоубиз

шоу-бизнес

игорь крутой

детское "евровидение"

таня меженцева

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юная певица Таня Меженцева, которая представляет Россию на Детском Евровидении, будет выступать в финале конкурса 19 декабря под седьмым номером, сообщает пресс-служба Академии Игоря Крутого.Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации жеребьевка проходила в дистанционном формате. По результатам жеребьевки первой выступит участница из Германии Pauline с песней Imagine Us, а последним — юный певец из Португалии Симау Оливейра с песней O Rapaz. Представительница Франции, в столице которой в этом году проходит конкурс, Enzo выступит под номером 13 с песней Tic Tac.Всего в финале примут участие молодые люди из 19 стран. В Детском Евровидении участвуют ребята от 9 до 14 лет. Это музыкальный конкурс, где профессиональное и зрительское жюри прежде всего оценивает сам трек, с которым выступает артист. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

https://ria.ru/20211201/mezhentseva-1761635263.html

https://ria.ru/20211027/manizha-1756494377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, игорь крутой, детское "евровидение", таня меженцева