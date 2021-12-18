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В Саратове автобус въехал во двор дома, есть пострадавшие
В Саратове автобус въехал во двор дома, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.12.2021
В Саратове автобус въехал во двор дома, есть пострадавшие
Междугородний автобус столкнулся с автомобилями и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов, пострадали семь человек, сообщает мэрия города. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:00
2021-12-18T16:17
происшествия
саратов
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САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с автомобилями и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов, пострадали семь человек, сообщает мэрия города."Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.Уточняется, что ДТП с участием междугороднего автобуса произошло на улице Новоузенской, глава Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву и представителям районной администрации для координации действий и оказания содействия.По предварительным данным регионального управления ГИБДД, в 13.23 (12.23 мск) напротив дома 180б по улице Новоузенской водитель автобуса Higer не справился с управлением, наехал на забор и семь припаркованных автомобилей."Пострадал водитель и шесть пассажиров автобуса, все доставлены в больницу", - сказали журналистам в пресс-службе.В ГИБДД добавили, что автобус был заказной, следовал из Жирновска в Саратов.
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Момент ДТП с автобусом в Саратове
Момент ДТП (https://t.me/rt_russian/85321) с пассажирским автобусом в Саратове попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал портал МВД-Медиа. На них видно, как машина вылетает на парковку во дворе многоквартирного дома и сносит несколько авто. По предварительным данным, в больницы доставлены семь пассажиров и водитель. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего. Свою проверку организовал СК.
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происшествия, саратов
14:00 18.12.2021 (обновлено: 16:17 18.12.2021)
 
В Саратове автобус въехал во двор дома, есть пострадавшие

Междугородний автобус въехал во двор дома в Саратове, семь человек пострадали

Читать ria.ru в
САМАРА, 18 дек - РИА Новости. Междугородний автобус столкнулся с автомобилями и въехал во двор дома в Саратове из-за отказа тормозов, пострадали семь человек, сообщает мэрия города.
"Предварительно, при спуске с горы у автобуса отказали тормоза, он допустил столкновение с автомобилями и въехал во двор дома. На данный момент известно о шести пострадавших. На месте работают спасатели и экстренные службы", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
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14 августа, 17:18
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2021 году
Уточняется, что ДТП с участием междугороднего автобуса произошло на улице Новоузенской, глава Саратова Михаил Исаев поручил выехать на место происшествия начальнику управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Андрею Пономареву и представителям районной администрации для координации действий и оказания содействия.
По предварительным данным регионального управления ГИБДД, в 13.23 (12.23 мск) напротив дома 180б по улице Новоузенской водитель автобуса Higer не справился с управлением, наехал на забор и семь припаркованных автомобилей.
"Пострадал водитель и шесть пассажиров автобуса, все доставлены в больницу", - сказали журналистам в пресс-службе.
В ГИБДД добавили, что автобус был заказной, следовал из Жирновска в Саратов.
 
ПроисшествияСаратов
 
 
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