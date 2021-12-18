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В Комсомольске-на-Амуре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
В Комсомольске-на-Амуре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 18.12.2021
В Комсомольске-на-Амуре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом
Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом в Комсомольске-на-Амуре, пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:24
2021-12-18T13:14
происшествия
дтп
хабаровский край
комсомольск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом в Комсомольске-на-Амуре, пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского края."Около 13.30 в субботу на регулируемом перекрестке на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степная в Комсомольске-на-Амуре столкнулись пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 2 и большегруз. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних: 5-летний мальчик с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, 9-летний мальчик – ушиб плеча и 12-летний подросток – ушибленная рана головы. Пострадавшим оказывается медпомощь", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что надзорное ведомство Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства случившегося и контролирует результаты процессуальной проверки.По данным СУСК по региону, на момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров.По информации регионального управления СК, следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по части 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей...) и части 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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происшествия, дтп, хабаровский край, комсомольск-на-амуре
10:24 18.12.2021 (обновлено: 13:14 18.12.2021)
 
В Комсомольске-на-Амуре шесть человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с большегрузом в Комсомольске-на-Амуре, пострадали шесть человек

© Фото : Прокуратура Хабаровского краяДТП с участием автобуса на перекрестке Комсомольского шоссе и улицы Степная в городе Комсомольске-на-Амуре
ДТП с участием автобуса на перекрестке Комсомольского шоссе и улицы Степная в городе Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© Фото : Прокуратура Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом в Комсомольске-на-Амуре, пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"Около 13.30 в субботу на регулируемом перекрестке на пересечении Комсомольского шоссе и улицы Степная в Комсомольске-на-Амуре столкнулись пассажирский автобус ПАЗ маршрута № 2 и большегруз. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних: 5-летний мальчик с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, 9-летний мальчик – ушиб плеча и 12-летний подросток – ушибленная рана головы. Пострадавшим оказывается медпомощь", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что надзорное ведомство Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства случившегося и контролирует результаты процессуальной проверки.
По данным СУСК по региону, на момент аварии в автобусе находились 45 пассажиров.
По информации регионального управления СК, следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по части 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей...) и части 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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ПроисшествияДТПХабаровский крайКомсомольск-на-Амуре
 
 
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