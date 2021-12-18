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Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой
Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой - РИА Новости, 21.12.2021
Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой
Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц в связи с изменчивыми погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-18T13:11
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
снегопад в москве
москва
telegram (приложение)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц в связи с изменчивыми погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что общий прирост свежевыпавшего снега составит до 9 сантиметров, это почти четверть месячной нормы осадков.
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общество, снегопад в москве, москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
13:11 18.12.2021 (обновлено: 16:12 21.12.2021)
 

Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационный экран с предупреждением о гололедице
Информационный экран с предупреждением о гололедице - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц в связи с изменчивыми погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты метеослужбы городского хозяйства круглосуточно следят за погодными условиями. По прогнозам синоптиков, в ночь на 19 декабря ожидается сильный снегопад. Снег будет идти и весь день 19 декабря. При этом температура воздуха днем 19 декабря будет от минус 2 до нуля градусов, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий прирост свежевыпавшего снега составит до 9 сантиметров, это почти четверть месячной нормы осадков.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - добавляется в сообщении.
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