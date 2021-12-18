https://ria.ru/20211218/dorogi-1764760106.html

Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой

Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой - РИА Новости, 21.12.2021

Горслужбы Москвы непрерывно следят за дорогами и улицами в связи с погодой

Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц в связи с изменчивыми погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-18T13:11

2021-12-18T13:11

2021-12-21T16:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

снегопад в москве

москва

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Городские службы Москвы непрерывно следят за состоянием дорог и улиц в связи с изменчивыми погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что общий прирост свежевыпавшего снега составит до 9 сантиметров, это почти четверть месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20211215/sneg-1763778163.html

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