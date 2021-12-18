https://ria.ru/20211218/don-1764340831.html

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу - РИА Новости, 18.12.2021

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия официально выходит из Договора по открытому небу. Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как это сделали США, а их европейские союзники... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T04:58

2021-12-18T04:58

2021-12-18T09:48

в мире

сша

москва

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дональд трамп

договор по открытому небу

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россия официально выходит из Договора по открытому небу. Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как это сделали США, а их европейские союзники отказались дать ей гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией страны, не будет передаваться в Вашингтон.Документ был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками до последнего времени были 34 государства.Пока остается неясным, что будет делать дальше Белоруссия, которая входила в единую группу с Россией в рамках договора. В Минске подчеркивают, что решение о дальнейшем участии или неучастии в "открытом небе" тщательно проанализируют и примут в консультациях с Москвой. Трампу не нравилосьВ мае прошлого года бывший тогда президентом США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу, официально США покинули его в ноябре 2020 года. По его словам, поводом стали "неоднократные его нарушения со стороны России". В частности, Вашингтон обвинил Москву в том, что она пользовалась "открытым небом" как инструментом "военного принуждения", якобы использовала фотографии, полученные в рамках разрешенных полетов для "выбора целей среди критически важной инфраструктуры в США и Европе с помощью обычных вооружений точного наведения". В Москве такие предположения назвали вызывающими "гомерический хохот", напомнив американцам, что их самолеты в России "много лет летали не над пляжами и парками".В целом претензии США и свелись к тому, что Россия отказывала в проведении полетов в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией. На это в Москве не раз заявляли, что эти две территории не являются регионами Грузии, а Россия, признав их независимыми государствами, как раз выполняла те требования договора, по которым наблюдения проводятся не ближе десяти километров от границы государства, которое не присоединялось к документу. Кроме того, в Москве заявляли, что площадь этих зон невелика и с технической точки зрения можно получать изображения оттуда, не залетая в ее пределы.Недовольство Вашингтона вызывал и режим полетов над Калининградской областью, где Россия ограничила их дальность 500 километрами. При этом в Москве ранее подчеркивали, что режим полетов над этим регионом абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски. Кроме того, решение об ограничении дальности полета было во многом принято из-за того, что некоторые страны, вылетая с аэродрома Кубинка под Москвой для совершения наблюдательного полета дальностью до 5500 километров, многократно пересекали Калининградскую область, создавая проблемы для работы единственного в области международного аэропорта Храброво. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что при всех ограничениях "режим обеспечивал нашим западным партнерам возможность покрывать 90% территории Калининградской области".Еще одним "нарушением", по утверждению Вашингтона, стал отказ американо-канадской миссии провести совместный полет над районом проведения военных учений "Центр-2019". Введение запрета было вызвано сложностями обеспечения безопасности в условиях быстро меняющейся обстановки из-за активной фазы маневров. Наблюдающей стороне в соответствии с соглашением предложили альтернативный вариант времени на этом участке, что было отвергнуто, заявили ранее в министерстве иностранных дел, комментируя эту ситуацию.Кроме того, в Белом доме посчитали, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением Трампа.Встречные претензии МосквыУ Москвы, со своей стороны, накопились встречные претензии к тому, как Вашингтон выполнял свои обязательства по договору. Россия обвиняет США, во-первых, в том, что в 2016 году они не обеспечили безопасное прибытие российского самолета Ан-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов. Во-вторых, в 2017 году США отменили остановки для отдыха в ночное время суток на аэродромах заправки Робинс и Элсворт, что нарушает права наблюдающей стороны на максимальную дальность с учетом норм предельных нагрузок на экипаж.В-третьих, США в нарушение договора установили максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов с аэродрома дозаправки Хикам. Вместе с тем, как пояснили ранее в МИД России, максимальная дальность полетов устанавливается только с аэродромов открытого неба и рассчитывается по имеющимся правилам, поэтому ограничение дальности полетов в 900 километров не соответствует договору, так как она должна быть не менее 1160 километров.Еще одной претензией к США стало установленное Вашингтоном ограничение для полетов над территорией Алеутских островов, согласно которому самолет наблюдающей стороны всегда должен оставаться в пределах внешней границы прилегающей зоны, простирающейся на 24 морские мили от побережья. Это требование, не предусмотренное договором, значительно снижает эффективность осмотров. Кроме того, Москва обвиняет Вашингтон в том, что США устанавливают ограничения по высоте полета, не предусмотренное соглашением и противоречащее нормам ИКАО.При этом в Москве подчеркивали, что все претензии сторон можно и нужно было решать путем диалога в рамках консультативной комиссии.Союзники не дали гарантийПосле того как США вышли из договора, Москва была озабочена позицией некоторых европейских стран по проблеме возможной передачи данных о полетах над территорией России Соединенным Штатам их союзниками. Хотя документ запрещает раскрывать информацию третьим странам, у государств Европы есть союзнические обязательства по НАТО. Этот конфликт обязательств необходимо было полностью исключить.По мнению Москвы, положения Договора по открытому небу должны были иметь безусловный приоритет, поскольку США теоретически смогут "наблюдать" за территорией России, у которой такой возможности уже не будет, и страну это категорически не устраивает. Именно поэтому странам-участницам договора предложили обменяться нотами, в которых они письменно подтвердят обязательство не передавать информацию, полученную в ходе наблюдательных полетов, третьим странам. Однако реакция некоторых стран на это предложение Москву разочаровала.Пришедший на смену Трампу демократ Джо Байден хоть и назвал решение бывшего президента покинуть договор ошибкой, не сделал ничего, чтобы вернуться в соглашение. Более того, США заявили, что делать этого не собираются.В ответ Россия в январе 2021 года объявила о запуске внутригосударственных процедур по выходу из документа. Восемнадцатого июня президент Владимир Путин подписал указ о денонсации "открытого неба", и страна официально уведомила об этом участников договора. Согласно соглашению, любое государство имеет право выйти из него, для этого не позднее чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода страна должна уведомить депозитариев договора, которыми являются Канада и Венгрия.Что дальше?По мнению старшего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России, консультанта ПИР-Центра Андрея Баклицкого, не стоит ожидать, что Договор по открытому небу прекратит свое существование, после того как из него вышли Москва и Вашингтон."Будут перераспределены квоты, будут совершаться дальнейшие полеты, но, конечно, смысл в этом для всех его участников сильно снизится. Наверное, можно будет найти какие-то конкретные точки, например полеты над Украиной. В каком-то формате он может продолжить существовать, но, к сожалению, в укрепление европейской безопасности он уже вклад вносить больше не будет", — полагает эксперт.При этом он подчеркнул, что до сих пор остается открытым вопрос, останется ли Белоруссия участником договора, после того как его покинула Россия."Мы не знаем, выйдет ли Белоруссия и как она будет дальше себя вести. В рамках ДОН мы являлись совместной стороной", — пояснил эксперт.Он напомнил, что заявлений из Минска о дальнейших шагах пока не было.

https://ria.ru/20211218/dogovor-1764024557.html

https://ria.ru/20210720/don-1742113297.html

https://ria.ru/20210801/politika-1743846763.html

https://ria.ru/20211013/putin-1754410556.html

https://ria.ru/20211207/otnosheniya-1762442146.html

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в мире, сша, москва, джо байден, нато, сергей лавров, дональд трамп, договор по открытому небу, россия