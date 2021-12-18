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Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей - РИА Новости, 18.12.2021

Не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей

Россияне с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T07:10

2021-12-18T07:10

2021-12-18T10:00

экономика

доходы

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне с вкладами в банках на сумму более миллиона рублей должны будут платить налог, если их процентный доход превысит 85 тысяч рублей.Впервые уплатить такой сбор жители страны должны в 2022 году (до 1 декабря) на основе уведомлений, направленных за предыдущий год.Проценты по вкладам облагаются НДФЛ по ставке 13% с 1 января 2021 года. Под налогообложение подпадает совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января года.Банк России накануне повысил ключевую ставку до 8,5%. Таким образом, не облагаемый налогом доход со вкладов в следующем году составит 85 тысяч рублей. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей.

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экономика, доходы, москва, центральный банк рф (цб рф), россия