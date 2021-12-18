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Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду - РИА Новости, 18.12.2021
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:31
2021-12-18T14:31
2021-12-18T14:31
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти."Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны", - заявил Додон.Он призвал все левые политические силы объединиться для защиты национальных интересов страны, социальной справедливости, прагматичной внешней политики."Самой главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться желтой диктатуре (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, наша фракция в парламенте, наши представители в местных органах власти будут в авангарде этой борьбы", - добавил Додон.По его словам, правящая партия и поддерживающие ее страны Запада несут ответственность за провалы и некомпетентность правительства в республике.
https://ria.ru/20211201/dodon-1761648591.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Экс-президент Молдавии Додон: назрела необходимость в протестном движении против власти
КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости.
Экс-президент Молдавии
, глава Соцпартии Игорь Додон
заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти.
"Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны", - заявил Додон.
Он призвал все левые политические силы объединиться для защиты национальных интересов страны, социальной справедливости, прагматичной внешней политики.
"Самой главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться желтой диктатуре (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, наша фракция в парламенте, наши представители в местных органах власти будут в авангарде этой борьбы", - добавил Додон.
По его словам, правящая партия и поддерживающие ее страны Запада несут ответственность за провалы и некомпетентность правительства в республике.