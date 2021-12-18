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Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду - РИА Новости, 18.12.2021
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду
Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:31
2021-12-18T14:31
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти."Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны", - заявил Додон.Он призвал все левые политические силы объединиться для защиты национальных интересов страны, социальной справедливости, прагматичной внешней политики."Самой главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться желтой диктатуре (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, наша фракция в парламенте, наши представители в местных органах власти будут в авангарде этой борьбы", - добавил Додон.По его словам, правящая партия и поддерживающие ее страны Запада несут ответственность за провалы и некомпетентность правительства в республике.
https://ria.ru/20211201/dodon-1761648591.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду
14:31 18.12.2021
 
Экс-президент Молдавии Додон призвал людей выходить на улицы против Санду

Экс-президент Молдавии Додон: назрела необходимость в протестном движении против власти

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что в республике назрела необходимость массового протестного движения против нынешней власти.
"Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться. Мы готовы принять участие в этом едином общенациональном фронте и призываем к этому всех неравнодушных граждан страны", - заявил Додон.
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 14:39
Додон рассказал, как Запад управляет Молдавией
Он призвал все левые политические силы объединиться для защиты национальных интересов страны, социальной справедливости, прагматичной внешней политики.
"Самой главной задачей является объединение всех здоровых, патриотических сил в обществе, готовых сопротивляться желтой диктатуре (цвет правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), насаждаемой и поддерживаемой извне. Партия социалистов, наша фракция в парламенте, наши представители в местных органах власти будут в авангарде этой борьбы", - добавил Додон.
По его словам, правящая партия и поддерживающие ее страны Запада несут ответственность за провалы и некомпетентность правительства в республике.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 09:44
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя Санду
 
 
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