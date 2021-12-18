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Против главы орловского УГИБДД завели дело
Против главы орловского УГИБДД завели дело - РИА Новости, 18.12.2021
Против главы орловского УГИБДД завели дело
Следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова и двух его подчиненных за мошенничество при РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T17:40
2021-12-18T17:40
2021-12-18T23:16
происшествия
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
умвд россии по орловской области
угибдд
россия
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БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова и двух его подчиненных за мошенничество при преподавании в институте МВД, сообщает СУ СК по региону."Следственными органами СК РФ по Орловской области на основании материалов, представленных УФСБ России по Орловской области, возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, а также двоих его подчиненных, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении СУ СК. Максимальная санкция – лишение свободы на шесть лет.Как заявляет следствие, должностные лица занимали должности доцентов по совместительству на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. По данным СК, они ввели руководство вуза в заблуждение, не проводили все виды учебных занятий по утвержденному расписанию, но пять лет получали денежное довольствие.В отношении подозреваемых проводятся следственные действия, обыски, выемки для сбора и закрепления доказательственной базы.Как отметили в УМВД России по Орловской области, руководство регионального УМВД назначило проведение служебной проверки по данному факту. "При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html
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происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), умвд россии по орловской области, угибдд, россия
17:40 18.12.2021 (обновлено: 23:16 18.12.2021)
Против главы орловского УГИБДД завели дело
СК завел дело против главы орловского УГИБДД Коршунова