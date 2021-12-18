https://ria.ru/20211218/delo-1764385694.html

Против главы орловского УГИБДД завели дело

Против главы орловского УГИБДД завели дело - РИА Новости, 18.12.2021

Против главы орловского УГИБДД завели дело

Следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова и двух его подчиненных за мошенничество при РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T17:40

2021-12-18T17:40

2021-12-18T23:16

происшествия

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

умвд россии по орловской области

угибдд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

БРЯНСК, 18 дек – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении начальника управления ГИБДД по Орловской области Александра Коршунова и двух его подчиненных за мошенничество при преподавании в институте МВД, сообщает СУ СК по региону."Следственными органами СК РФ по Орловской области на основании материалов, представленных УФСБ России по Орловской области, возбуждены уголовные дела в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области, а также двоих его подчиненных, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении СУ СК. Максимальная санкция – лишение свободы на шесть лет.Как заявляет следствие, должностные лица занимали должности доцентов по совместительству на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. По данным СК, они ввели руководство вуза в заблуждение, не проводили все виды учебных занятий по утвержденному расписанию, но пять лет получали денежное довольствие.В отношении подозреваемых проводятся следственные действия, обыски, выемки для сбора и закрепления доказательственной базы.Как отметили в УМВД России по Орловской области, руководство регионального УМВД назначило проведение служебной проверки по данному факту. "При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210303/irkutsk-1599730802.html

орловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), умвд россии по орловской области, угибдд, россия