https://ria.ru/20211218/danilov-1764405269.html

Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении

Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении - РИА Новости, 18.12.2021

Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, говоря о закрытии на Украине телеканалов заявил, что свободы слова в стране больше, РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T23:05

2021-12-18T23:05

2021-12-18T23:05

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КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, говоря о закрытии на Украине телеканалов заявил, что свободы слова в стране больше, чем достаточно, но не должна звучать "российская пропаганда".По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда шла политическая борьба между на то время проукраинским первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким."В 1972 году пошла языковая оккупация нашей страны и она продолжается до нашего времени. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ее прекратить и когда эти российские пропагандистские телеканалы закрывали по решению СНБО, то речь шла именно о нашей нацбезопасности. И когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того – не будет", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", которое транслировалось в субботу.В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://ria.ru/20211218/bogdan-1764370261.html

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в мире, украина, верховная рада украины, алексей данилов, россия