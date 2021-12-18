Глава СНБО призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
Глава СНБО Данилов призвал разобраться с "российской пропагандой" на телевидении
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
КИЕВ, 18 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, говоря о закрытии на Украине телеканалов заявил, что свободы слова в стране больше, чем достаточно, но не должна звучать "российская пропаганда".
По его мнению, русификация Украины началась в 1972 году, когда шла политическая борьба между на то время проукраинским первым секретарем ЦК Компартии Украины Петром Шелестом и Владимиром Щербицким.
"В 1972 году пошла языковая оккупация нашей страны и она продолжается до нашего времени. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы ее прекратить и когда эти российские пропагандистские телеканалы закрывали по решению СНБО, то речь шла именно о нашей нацбезопасности. И когда начинают орать о свободе слова, так у нас ее больше, чем достаточно, но когда пропагандистские телеканалы начинают озвучить нарративы РФ, такого в нашей стране не может быть. И более того – не будет", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", которое транслировалось в субботу.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.