https://ria.ru/20211218/comicscon-1764356906.html
В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con
В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con - РИА Новости, 18.12.2021
В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con
В Москве стартовал фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:53
2021-12-18T11:53
2021-12-18T11:53
культура
экспоцентр
союзмультфильм
гарри поттер
новости культуры
том фелтон
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Москве стартовал фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, передает корреспондент РИА Новости.Среди приглашённых гостей актер, звезда фильмов вселенной "Гарри Поттера" Том Фелтон. Актер выступит на сцене, проведет автограф-сессию и пообщается с поклонниками.Ожидаются встречи с актерами "Майора Грома" Тихоном Жизневским, Любовью Аксеновой, Александром Сетейкиным, а также режиссером Олегом Трофимом.В рамках мероприятия пройдёт презентация "Ну, погоди!" и "Крутиксов" от студии "Союзмультфильм", косплей-дефиле, презентация новых проектов Sony Pictures. Анимационные студии и объединения авторов имеют возможность представить своё творчество на площадках форума.На входе в павильон "Экспоцентра" уже образовались очереди из сотен людей, желающих попасть на фестиваль. Некоторые из них оделись в костюмы любимых персонажей, внутри есть зона и для профессиональных косплееров.
https://ria.ru/20211125/felton-1760771589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, союзмультфильм, гарри поттер, новости культуры, том фелтон
В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con
В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Москве стартовал фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, передает корреспондент РИА Новости.
Среди приглашённых гостей актер, звезда фильмов вселенной "Гарри Поттера" Том Фелтон. Актер выступит на сцене, проведет автограф-сессию и пообщается с поклонниками.
Ожидаются встречи с актерами "Майора Грома" Тихоном Жизневским, Любовью Аксеновой, Александром Сетейкиным, а также режиссером Олегом Трофимом.
В рамках мероприятия пройдёт презентация "Ну, погоди!" и "Крутиксов" от студии "Союзмультфильм", косплей-дефиле, презентация новых проектов Sony Pictures. Анимационные студии и объединения авторов имеют возможность представить своё творчество на площадках форума.
На входе в павильон "Экспоцентра" уже образовались очереди из сотен людей, желающих попасть на фестиваль. Некоторые из них оделись в костюмы любимых персонажей, внутри есть зона и для профессиональных косплееров.