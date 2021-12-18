https://ria.ru/20211218/comicscon-1764356906.html

В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con

В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con - РИА Новости, 18.12.2021

В Москве открылся фестиваль поп-культуры комиксов и игр Bubble Comics Con

В Москве стартовал фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:53

2021-12-18T11:53

2021-12-18T11:53

культура

экспоцентр

союзмультфильм

гарри поттер

новости культуры

том фелтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764356676_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_cc36d92a47394baaf04f709cd632e43d.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Москве стартовал фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con, передает корреспондент РИА Новости.Среди приглашённых гостей актер, звезда фильмов вселенной "Гарри Поттера" Том Фелтон. Актер выступит на сцене, проведет автограф-сессию и пообщается с поклонниками.Ожидаются встречи с актерами "Майора Грома" Тихоном Жизневским, Любовью Аксеновой, Александром Сетейкиным, а также режиссером Олегом Трофимом.В рамках мероприятия пройдёт презентация "Ну, погоди!" и "Крутиксов" от студии "Союзмультфильм", косплей-дефиле, презентация новых проектов Sony Pictures. Анимационные студии и объединения авторов имеют возможность представить своё творчество на площадках форума.На входе в павильон "Экспоцентра" уже образовались очереди из сотен людей, желающих попасть на фестиваль. Некоторые из них оделись в костюмы любимых персонажей, внутри есть зона и для профессиональных косплееров.

https://ria.ru/20211125/felton-1760771589.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экспоцентр, союзмультфильм, гарри поттер, новости культуры, том фелтон