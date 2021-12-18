https://ria.ru/20211218/borsch-1764219367.html

"Борщ — наш!" Украина закрепляет кулинарный приоритет праздником

"Борщ — наш!" Украина закрепляет кулинарный приоритет праздником - РИА Новости, 18.12.2021

"Борщ — наш!" Украина закрепляет кулинарный приоритет праздником

Национальный "День украинского борща" могут ввести законодательно. В Верховной раде документ уже зарегистрировали. Если его примут, каждую вторую субботу... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:17

украина

киев

одесская область

игорь коломойский

юнеско

ярослав юрчишин

борщ

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Национальный "День украинского борща" могут ввести законодательно. В Верховной раде документ уже зарегистрировали. Если его примут, каждую вторую субботу сентября все будут славить свекольный суп. Такова тут внутренняя политика: экономические и социальные проблемы маскируют "культурными достижениями" и "рекордами"."Декоммунизировать" национальную кухнюГлавный инициатор законопроекта, депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает борщ "маркером национальной идентичности". Впрочем, он не скрывает, что его вдохновили на этот шаг местные рестораторы во главе с известным поваром-националистом Евгением Клопотенко.Под документом — подписи представителей почти всех партий в Раде ("Слуга народа", "Голос", "Европейская солидарность", "За будущее", группа "Доверие"), внефракционных парламентариев.Предполагается, что такой праздник повысит туристический потенциал страны и усилит ее позиции в ЮНЕСКО. Киев как раз сейчас добивается от этой организации признания борща "объектом нематериального культурного наследия Украины". Одобрение президента в данном случае не требуется, поэтому "День борща" собираются отметить уже в наступающем году.Евгений Клопотенко не первый год ведет в медиапространстве ожесточенную борьбу. Недавно в беседе с польском изданием Nowa Europa Wschodnia он заявил, что Украине нужно "декоммунизировать" национальную кухню — а начинать следует с борща. И вопрос этот не менее важен, чем языковой. Сначала Советский Союз присвоил себе любимый суп, а следом и Россия."Надо взять себя в руки и формировать культурную традицию своего народа", — призывает кулинарный "реформатор". А тех, кто не идет в ногу со временем и не желает отказываться от "советских пищевых пристрастий", обяжут платить двадцатипроцентный налог на некоторые блюда.В ноябре Клопотенко даже "запатентовал" рецепт (правда, непонятно, в какой организации) и добивается, чтобы в Киеве поставили памятник свекольному супу. "Мы еще поговорим о борще и Украине с миром, но уже на более высоком уровне. Первый информационный этап подходит к концу. Дальше будет больше. Мы победим", — грозно предупреждает он. А еще кулинар вместе с лидером поп-группы "Антитела" Тарасом Тополя анонсировал YouTube-клип об "украинском борще" с участием "мировых звезд".Клопотенко поддержали на государственном уровне. В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщили, что включат борщ в "национальный перечень пяти элементов нематериального культурного наследия".Национальное достояниеСтрасти вокруг свекольной похлебки бушуют давно. В 2019-м переехавшая в Словению украинка Инна Демченко зашла в местный продуктовый магазин — и на одной из полок обнаружила банку борща с этикеткой "русский суп". Возмущенная до глубины души, она опубликовала в фейсбук-группе "Украинцы в Хорватии" призыв рассказать окружающим об истинном происхождении блюда: "Не будьте равнодушными, ведь речь идет о нашей культуре и идентичности! Это очень важно!"Предложенный ею флешмоб "Борщ — наш!" подхватили украинские интернет-СМИ, а затем и телевидение. На государственном канале "UA:Перший" вышел соответствующий сюжет, а принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал "1+1" выпустил целую серию репортажей на эту тему.Новая волна накрыла в декабре 2020-го, когда российский актер и телеведущий Андрей Бочаров написал в фейсбуке: "После катка отлично заходит русский борщ". Разгорелось ожесточенное интернет-сражение. Невинная вроде бы заметка собрала несколько тысяч возмущенных комментариев типа "С каких пор борщ стал русским? Он может быть только украинский".Впрочем, большинство жителей Украины волнует совершенно другое: например, цены на продукты, необходимые для того же борща. И дешеветь этот набор не будет: слишком дорого обходится газ, электричество, логистика. Когда разгоняется инфляция, самое время поговорить о "рекордах мирового значения". И украинские власти с энтузиазмом включились в эту игру. Вот лишь недавние примеры.В конце сентября в поселке Любашевка (Одесская область) из украинской колбасы выложили рекордно большую карту Незалежной — разумеется, с Крымом. А через несколько дней в городе Нетешин Хмельницкой области представили сверхдлинный бутерброд с салом и кислым огурцом. Измеряли початком кукурузы, получилось 59.В августе одесский скульптор Кирилл Максименко создал стилизованный герб Украины из металлолома. Некоторые детали Кириллу принесли друзья, многое он нашел сам на свалке. Оригинальный арт-объект из ржавых шестеренок, пружин, шайб, тормозных колодок, слесарных инструментов установят в городе Доброслав.Тогда же, в августе, в Херсоне рухнул огромный флагшток, поставленный ко Дню независимости. Высота вместе с водруженным сверху трезубцем — 73 метра. Подобными конструкциями решили украсить 17 городах Украины — на это из бюджета выделили более 170 миллионов гривен. "Но что-то пошло не так, и он рухнул. Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв", — сообщил в фейсбуке местный житель Сергей Ильин. Некоторые то ли в шутку, то ли всерьез заявили, что "диверсию" устроили вездесущие "агенты Москвы".Подобного рода "мировые рекорды" курирует и всячески поощряет Министерство культуры, молодежи и спорта. Вместо успехов в экономике и науке людям демонстрируют самые большие в мире флагштоки, гербы и "тысячелетнюю историю". Впрочем, украинской кухней действительно можно гордиться — очень вкусная.

https://ria.ru/20200926/zrada-1577789315.html

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Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?" Жители Харькова отвечают на вопрос: "Чей борщ?" 2021-12-18T08:00 true PT4M42S

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украина, киев, одесская область, игорь коломойский, юнеско, ярослав юрчишин, борщ