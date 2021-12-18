https://ria.ru/20211218/bogdan-1764370261.html

Путин и Байден сговорились? США снова унизили Украину

На Украине пожаловались на "троллинг" Путина и Байдена - РИА Новости, 18.12.2021

Путин и Байден сговорились? США снова унизили Украину

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан в беседе с изданием "Гордон" рассказал о дипломатическом коллапсе в стране, а также возмутился поведением... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T14:35

2021-12-18T14:35

2021-12-18T15:09

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан в беседе с изданием "Гордон" рассказал о дипломатическом коллапсе в стране, а также возмутился поведением Вашингтона."Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. <…> Они просто прикалываются", — возмутился он.Владимир Путин и Джо Байден провели встречу по видеосвязи 7 декабря. Белый дом сообщал, что американский лидер выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил о том, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Также президент обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Байден также вернулся к теме переговоров с Путиным в минувшую среду. Он заявил, что планирует еще раз подробно поговорить с российским коллегой. В Кремле согласились, что такая возможность существует, однако конкретных договоренностей по срокам пока нет.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html

https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, андрей богдан, россия