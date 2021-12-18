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Путин и Байден сговорились? США снова унизили Украину
На Украине пожаловались на "троллинг" Путина и Байдена - РИА Новости, 18.12.2021
Путин и Байден сговорились? США снова унизили Украину
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан в беседе с изданием "Гордон" рассказал о дипломатическом коллапсе в стране, а также возмутился поведением... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T14:35
2021-12-18T15:09
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
нато
андрей богдан
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан в беседе с изданием "Гордон" рассказал о дипломатическом коллапсе в стране, а также возмутился поведением Вашингтона."Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. &lt;…&gt; Они просто прикалываются", — возмутился он.Владимир Путин и Джо Байден провели встречу по видеосвязи 7 декабря. Белый дом сообщал, что американский лидер выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил о том, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Также президент обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.Байден также вернулся к теме переговоров с Путиным в минувшую среду. Он заявил, что планирует еще раз подробно поговорить с российским коллегой. В Кремле согласились, что такая возможность существует, однако конкретных договоренностей по срокам пока нет.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
https://ria.ru/20211217/doverie-1764148095.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато, андрей богдан, россия
14:35 18.12.2021 (обновлено: 15:09 18.12.2021)
 
На Украине пожаловались на "троллинг" Путина и Байдена

Экс-глава офиса президента Украины Богдан: Путин и Байден троллят Киев

© REUTERS / The White HouseОнлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / The White House
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан в беседе с изданием "Гордон" рассказал о дипломатическом коллапсе в стране, а также возмутился поведением Вашингтона.
"Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. <…> Они просто прикалываются", — возмутился он.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
Владимир Путин и Джо Байден провели встречу по видеосвязи 7 декабря. Белый дом сообщал, что американский лидер выразил обеспокоенность напряженностью в отношениях России и Украины и призвал к дипломатическому урегулированию, предупредив о коллективном ответе Запада в случае эскалации конфликта. Путин, в свою очередь, напомнил о том, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений. Также президент обозначил красные линии — расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений.
Байден также вернулся к теме переговоров с Путиным в минувшую среду. Он заявил, что планирует еще раз подробно поговорить с российским коллегой. В Кремле согласились, что такая возможность существует, однако конкретных договоренностей по срокам пока нет.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
Вчера, 00:58
В НАТО выдвинули условие для диалога с Россией
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденНАТОАндрей БогданРоссия
 
 
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