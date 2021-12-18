https://ria.ru/20211218/bayden-1764403687.html

"Попытка Байдена понравиться Путину выйдет для него же боком"

Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России" - РИА Новости, 18.12.2021

"Попытка Байдена понравиться Путину выйдет для него же боком"

Внешняя политика США в отношении России, которая "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", негативно сказывается на внутренней... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T22:30

2021-12-18T22:30

2021-12-18T23:29

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Внешняя политика США в отношении России, которая "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", негативно сказывается на внутренней американской политике, считает обозреватель Bloomberg Эли Лейк."На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <…> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента", — отмечается в материале.В материале уточняется, что предвыборная кампания демократов частично строилась на "навязчивой идее", что экс-президент США Дональд Трамп состоит в "сговоре" с Москвой. Из-за этого, отметил автор статьи, от нынешнего президента Америки ожидали "более жесткой линии против России". В частности, оппоненты Байдена считают его политику в отношении трубопровода "Северный поток — 2" слишком мягкой.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.

https://ria.ru/20211218/bogdan-1764370261.html

https://ria.ru/20211218/amerikantsy-1764397508.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, россия