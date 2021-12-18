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https://ria.ru/20211218/bayden-1764403687.html
"Попытка Байдена понравиться Путину выйдет для него же боком"
Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России" - РИА Новости, 18.12.2021
"Попытка Байдена понравиться Путину выйдет для него же боком"
Внешняя политика США в отношении России, которая "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", негативно сказывается на внутренней... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T22:30
2021-12-18T23:29
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Внешняя политика США в отношении России, которая "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", негативно сказывается на внутренней американской политике, считает обозреватель Bloomberg Эли Лейк."На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. &lt;…&gt; Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента", — отмечается в материале.В материале уточняется, что предвыборная кампания демократов частично строилась на "навязчивой идее", что экс-президент США Дональд Трамп состоит в "сговоре" с Москвой. Из-за этого, отметил автор статьи, от нынешнего президента Америки ожидали "более жесткой линии против России". В частности, оппоненты Байдена считают его политику в отношении трубопровода "Северный поток — 2" слишком мягкой.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20211218/bogdan-1764370261.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, россия
22:30 18.12.2021 (обновлено: 23:29 18.12.2021)
 
Байдену пригрозили последствиями из-за попытки "угодить России"

Bloomberg: мягкая позиция Байдена по России грозит демократам политическим кризисом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден на церемонии вручения медалей Почета в Вашингтоне
Президент США Джо Байден на церемонии вручения медалей Почета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Внешняя политика США в отношении России, которая "не совпадает с предвыборным антироссийским курсом демократов", негативно сказывается на внутренней американской политике, считает обозреватель Bloomberg Эли Лейк.
"На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <…> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента", — отмечается в материале.
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
14:35
На Украине пожаловались на "троллинг" Путина и Байдена
В материале уточняется, что предвыборная кампания демократов частично строилась на "навязчивой идее", что экс-президент США Дональд Трамп состоит в "сговоре" с Москвой. Из-за этого, отметил автор статьи, от нынешнего президента Америки ожидали "более жесткой линии против России". В частности, оппоненты Байдена считают его политику в отношении трубопровода "Северный поток — 2" слишком мягкой.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. В России отвергают обвинения во вмешательстве в американские выборы.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
20:16
Американцы указали на просчет США, грозящий "ядерным холокостом"
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампРоссия
 
 
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