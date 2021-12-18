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В Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом
В Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом - РИА Новости, 18.12.2021
В Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом
Австрия с 20 декабря из-за распространения штамма "омикрон" разрешает въезд только привитым и переболевшим COVID-19, которым также надо иметь при себе... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T19:44
2021-12-18T19:44
2021-12-18T19:44
распространение коронавируса
в мире
австрия
евросоюз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 18 дек - РИА Новости. Австрия с 20 декабря из-за распространения штамма "омикрон" разрешает въезд только привитым и переболевшим COVID-19, которым также надо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сообщил в субботу МИД страны."С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2П+ (привит, переболел и отрицательный ПЦР-тест - ред.). При отсутствии отрицательного результата анализа требуется немедленный карантин", - говорится в сообщении, размещенном на сайте австрийского министерства.Правило не затрагивает людей с наличием бустерной дозы прививки, беременных, с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и приезжающих по работе в международные организации. Им для въезда по-прежнему достаточно предъявлять только отрицательный результат теста на коронавирус.Непривитые и не болевшие коронавирусом граждане Австрии и остальных стран Евросоюза должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Срок действия ПЦР-теста для въезда не должен превышать 72 часов. К странам распространения вариантов коронавируса добавлены Ангола, Замбия и Малави.В настоящий момент в Австрии подтверждены 75 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон".
https://ria.ru/20211217/omikron-1764257468.html
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в мире, австрия, евросоюз, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Австрию смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом
В Австрию с 20 декабря смогут въезжать только привитые и переболевшие с ПЦР-тестом