https://ria.ru/20211218/avariya-1764354137.html

Видео с места ДТП с детьми в Ярославской области

Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области - РИА Новости, 18.12.2021

Видео с места ДТП с детьми в Ярославской области

В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T11:22

2021-12-18T11:22

2021-12-18T16:24

происшествия

ярославская область

ростовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области.На кадрах видно опрокинутое транспортное средство.Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.По данным регионального управления МЧС, в салоне находились 14 детей в возрасте от десяти до 12 лет и шесть взрослых. Он ехали на соревнования. В результате аварии водитель автобуса получил перелом руки, у 12 спортсменов ссадины и ушибы, однако госпитализация им не потребовалась. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф.

https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html

ярославская область

ростовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна. 2021-12-18T11:22 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, ростовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)