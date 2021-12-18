https://ria.ru/20211218/avariya-1764354137.html
Видео с места ДТП с детьми в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области - РИА Новости, 18.12.2021
Видео с места ДТП с детьми в Ярославской области
В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области. РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T11:22
2021-12-18T11:22
2021-12-18T16:24
происшествия
ярославская область
ростовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области.На кадрах видно опрокинутое транспортное средство.Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.По данным регионального управления МЧС, в салоне находились 14 детей в возрасте от десяти до 12 лет и шесть взрослых. Он ехали на соревнования. В результате аварии водитель автобуса получил перелом руки, у 12 спортсменов ссадины и ушибы, однако госпитализация им не потребовалась. Еще двух детей с ушибами головы отвезли в детскую областную больницу автомобилями медицины катастроф.
https://ria.ru/20210430/avarii-1730754765.html
ярославская область
ростовский район
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РИА Новости
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Последствия ДТП с участием автобуса с детьми в Ярославской области. Видео МЧС
В Сети появилось первое видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области.
На кадрах видно опрокинутое транспортное средство. Инцидент произошел на 193-м километре трассы "Холмогоры" в Ростовском районе после того, как у ехавшего перед автобусом КамАЗа отцепился прицеп и рассыпались бревна.
2021-12-18T11:22
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, ярославская область, ростовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:22 18.12.2021 (обновлено: 16:24 18.12.2021)
Опубликовано видео с места ДТП автобуса с детьми в Ярославской области
Появилось видео с места ДТП автобуса в Ярославской области, в котором находились 14 детей