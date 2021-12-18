https://ria.ru/20211218/aug-1764350243.html

У США это есть, а у России – нет. Но победит все равно последняя

В США испугались удара России по "ковчегам демократии" - РИА Новости, 18.12.2021

У США это есть, а у России – нет. Но победит все равно последняя

Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T10:24

2021-12-18T10:24

2021-12-18T17:30

безопасность

вмф рф

сша

циркон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155298/24/1552982429_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_d5537d334d4d90e72bf2e37f24dc2f15.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.Как отмечает автор, между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь.По его словам, Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако там прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника.Тем не менее российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.В частности, обозреватель упоминает новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".

https://ria.ru/20211203/zaschita-1761960566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211215/voyna-1763787162.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вмф рф, сша, циркон, россия