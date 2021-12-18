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У США это есть, а у России – нет. Но победит все равно последняя
В США испугались удара России по "ковчегам демократии" - РИА Новости, 18.12.2021
У США это есть, а у России – нет. Но победит все равно последняя
Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T10:24
2021-12-18T17:30
безопасность
вмф рф
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циркон
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.Как отмечает автор, между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь.По его словам, Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако там прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника.Тем не менее российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.В частности, обозреватель упоминает новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".
https://ria.ru/20211203/zaschita-1761960566.html
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безопасность, вмф рф, сша, циркон, россия
10:24 18.12.2021 (обновлено: 17:30 18.12.2021)
 
В США испугались удара России по "ковчегам демократии"

NI: гиперзвуковые ракеты "Циркон" помогут России разгромить авианосную ударную группу США

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка специального назначения "Белгород", являющаяся носителем беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон"
Атомная подводная лодка специального назначения Белгород, являющаяся носителем беспилотных подводных аппаратов типа Посейдон - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Авианосная ударная группа ВМС США (CSG), которую еще называют "ковчегом демократии", больше не кажется России неудержимым морским гигантом. Об этом пишет обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос.
Как отмечает автор, между двумя странами существует принципиальное различие в понимании того, что представляет из себя военно-морская мощь.

"Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе", — пояснил журналист.

По его словам, Москва не обладает собственной авианосной ударной группой и не планирует обзаводиться ей в ближайшем будущем, однако там прекрасно понимают масштаб угрозы, которую представляют АУГ противника.
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Тем не менее российские эксперты уверены, что последние достижения в области новейших оружейных технологий позволят получить инструменты для нейтрализации этих формирований в случае крупномасштабной войны с НАТО.
В частности, обозреватель упоминает новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".
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