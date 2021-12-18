https://ria.ru/20211218/amerika-1764262480.html

США осталось безумствовать два года

США осталось безумствовать два года - РИА Новости, 18.12.2021

США осталось безумствовать два года

Безумному разрушению обществ осталось года два — это предсказывает отец-основатель и постоянный автор американского журнала The American Conservative Скотт... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:14

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Безумному разрушению обществ осталось года два — это предсказывает отец-основатель и постоянный автор американского журнала The American Conservative Скотт Макконнелл. Дело в том, что у любых припадков радикализма и репрессий есть срок годности, напоминает он: у якобинского террора во Франции это было около пяти лет, у китайской культурной революции — десять лет и так далее.Вот и в США две последние кампании вокруг местных довыборов, говорит Макконнелл, показывают, что настроения избирателей переламываются. Они уже не поддерживают ни идею лишить полицию финансирования, ни старания демократов ввести в образовательные программы курс объяснений того, насколько расистское государство эта самая Америка. В результате относительно нормальные люди (то есть республиканцы) добились заметного успеха этой осенью в Вирджинии, Сиэтле, Миннеаполисе… Скоро конец безобразию.Безобразие это автор описывает громадным количеством букв: речь идет о новой демократической идеологии, обозначаемой словом "пробужденные" (woke). Сюда входит вообще все, но на первом месте чисто американский феномен, заразивший постепенно Европу и не только: черный расизм во всем его великолепии. То есть движение "Черные жизни имеют значение", BLM. В России это вообще не тема, зато до нас докатываются волны прочего "пробужденного" безумия в виде истерик насчет гибнущей планеты или по поводу детских травм всех и каждого на почве сексуального насилия.Но давайте возьмем главную мысль автора о том, что бешенство, охватывающее целые общества и даже целые цивилизации, неизбежно надламывается. А ведь мысль-то в целом понятная. Не будем разбираться, какие тайные рептилоиды организовали, начиная с США, нынешний погром западного общества: об этом и так много кто говорит. Ну идет троцкистская революция с целью уничтожения всех ценностей — всего, что держит людей и общества вместе. Не новость: все это обсуждают.А вот относительно того, что есть признаки конца этой революции, — интересная идея. Не будем буквально следовать Скотту Макконнеллу, считающему, что безумие стартовало в 2014 году и в целом закончится в 2024-м: это частности. Главное, что оно ведь когда-то же закончится. Как это было с великой и ужасной рок-эпохой середины 60-х — середины 70-х, где было намешано все: борьба за мир, наркотики, длинные волосы, свободная любовь, гениальная музыка и поэзия. Но как-то вдруг раз — и началась эпоха диско, все пошли танцевать в блестках и на высоких каблуках, кончились массовые шествия и коммуны ушедших из семьи и общества.То есть рептилоиды, может быть, и планировали все эти штуки, которые как-то сильно совпадали с подъемом-спадом очередной группы коммерческих интересов, но даже они не могут вечно поддерживать градус истерики в человеческих сообществах, последним постепенно надоедает что угодно. В десятилетний или пятилетний срок — это частности.И это что же — мы можем сказать сегодняшним, в том числе российским, бешеным агитаторам за "зеленый мир" с закрытием электростанций и запретом на мясо и прочую вкусную еду, что вот-вот над ними начнут смеяться, а Грета Тунберг забудется как страшный сон? Можем.Или жуткая в своей тоталитарности идеология того, что здоровье — дело не личное, а общественное и вдобавок насильственное: это уйдет? Да куда же оно денется, если вызвало системные кризисы обществ по всему миру: кризисы, которые еще только начинаются.А вот эти все травмированные с детства, массово изнасилованные и подвергнутые приставаниям — и им придется отдыхать? А как же.Вообще всем и всяким, настроенным на слом общества под лозунгом того, что все старое плохо и должно уйти, можно и нужно сказать: а вот теперь и вы — старое и уйдете, придет какое-то другое новое. Сомневающихся можно отослать к царю Соломону с его перстнем, на котором было написано: "И это пройдет".Здесь надо сделать несколько поправок на российскую действительность. Дело в том, что практически все описанные выше радикальные безумства — продукт жизнедеятельности западной цивилизации, и продукт этот докатывается до наших обществ уже только краем волны. Не говоря о том, что и в США, и в Европе не все общества сходят с ума на сто процентов, не вся американская молодежь на рубеже 60-70-х сидела в лагерях хиппи и курила марихуану.Но у нас во все и всяческие эпохи реакция на западные странности была стандартной. Первая реакция — злорадство: пусть там все рушится, так им и надо. И вторая: как бы опустить железный занавес, защитить детей от тлетворного влияния Запада.Но здесь есть несколько проблем. Во-первых, это в позапрошлом и прошлом столетиях Запад был чуть ли не синонимом мира в целом. А нынешние радикально-левацкие судороги Запада явно происходят оттого, что мир стал сложнее и одна цивилизация уже не диктует всем прочим новые или старые ценности. И они там об этом знают. То есть теперь до нас будут докатываться всякие волны уже с Востока и прочих направлений. И если реагировать на них по старой модели: злорадствовать и не пускать, то получится смешно. Эта реакция не сработала в прошлые разы, хотя в СССР на нее были брошены все силы. Так почему же она будет работать сегодня и особенно завтра?Любой радикализм в итоге сводится не просто к отрицанию старого, а еще и к тотальным запретам на него: запретам, насаждаемым каким угодно способом — от гильотины до "культуры отмены", то есть бойкота несогласных. Отвечать запретами на запреты — уникально убогий способ решать эту постоянно возникающую проблему.И вообще стоит ли радоваться тому, что нынешний западный ужас кончается, если мы понятия не имеем, что начнется на следующем этапе? А ведь начнется, Соломон не ошибался.

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/raspad-1761554433.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/kareta-1749881148.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/tsennosti-1762512634.html

https://ria.ru/20211017/rasizm-1754860635.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/otmena-1762528776.html

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авторы, сша, франция, грета тунберг, россия, расизм