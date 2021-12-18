https://ria.ru/20211218/aliev-1764382213.html

Алиев прокомментировал размеры помощи Евросоюза Еревану и Баку

Алиев прокомментировал размеры помощи Евросоюза Еревану и Баку - РИА Новости, 18.12.2021

Алиев прокомментировал размеры помощи Евросоюза Еревану и Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал несправедливостью, что Евросоюз планирует в ближайшее время оказать помощь Армении в 2,6 миллиарда долларов, тогда... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T16:50

2021-12-18T16:50

2021-12-18T16:50

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

евросоюз

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БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал несправедливостью, что Евросоюз планирует в ближайшее время оказать помощь Армении в 2,6 миллиарда долларов, тогда как объем аналогичной помощи Азербайджану составит всего 140 миллионов долларов.Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore."Разница примерно в 20 раз. Разве это справедливо? Нет. Разве это отражает реальные нужды двух стран? Нет. Даже если отставить в сторону ужасающие разрушения, совершенные армянской стороной на освобожденных территориях, и посмотреть на численность населения двух стран, можно увидеть разницу более чем в пять раз – население Азербайджана 10 миллионов, а Армении – 2 миллиона", - сказал азербайджанский лидер.В этой связи Алиев назвал удивительным такое распределение финансовой помощи. По его словам, после визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан летом вопрос постоянно обсуждался.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211215/pomosch-1763765595.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз