Алиев прокомментировал размеры помощи Евросоюза Еревану и Баку
Президент Алиев назвал распределение Евросоюзом помощи Баку и Еревану несправедливым
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал несправедливостью, что Евросоюз планирует в ближайшее время оказать помощь Армении в 2,6 миллиарда долларов, тогда как объем аналогичной помощи Азербайджану составит всего 140 миллионов долларов.
Алиев, находясь с рабочим визитом в Брюсселе, дал интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore.
"Разница примерно в 20 раз. Разве это справедливо? Нет. Разве это отражает реальные нужды двух стран? Нет. Даже если отставить в сторону ужасающие разрушения, совершенные армянской стороной на освобожденных территориях, и посмотреть на численность населения двух стран, можно увидеть разницу более чем в пять раз – население Азербайджана 10 миллионов, а Армении – 2 миллиона", - сказал азербайджанский лидер.
В этой связи Алиев назвал удивительным такое распределение финансовой помощи. По его словам, после визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан летом вопрос постоянно обсуждался.
"Мы хотим, чтобы подход основывался на единых стандартах. Мы хотим справедливости, хотим, чтобы Азербайджану были выделены средства на одинаковых условиях и в том же объеме (что и Армении)", - подчеркнул азербайджанский президент.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
15 декабря, 02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ