https://ria.ru/20211218/akklimatizatsiya-1764256713.html

Стрессовый отдых. Чем грозит резкая смена климатического пояса

Стрессовый отдых. Чем грозит резкая смена климатического пояса - РИА Новости, 18.12.2021

Стрессовый отдых. Чем грозит резкая смена климатического пояса

На новогодние праздники многие планируют отдохнуть у моря, в теплых странах. Однако это может быть небезопасно для организма, предупреждают врачи. Кому... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:00

2021-12-18T08:18

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. На новогодние праздники многие планируют отдохнуть у моря, в теплых странах. Однако это может быть небезопасно для организма, предупреждают врачи. Кому нежелательна резкая смена климата и как подготовить себя к акклиматизации — в материале РИА Новости.Опасности "контрастного" отдыхаСмена климата — всегда стресс для организма и удар по иммунной системе. У здоровых взрослых людей акклиматизация занимает от двух дней до двух недель в зависимости от индивидуальных особенностей. При этом переход от холода к теплу переносится легче, чем возвращение обратно в зиму.Нередко у туриста, прибывшего на морской курорт, ухудшается самочувствие — пропадает аппетит, болит и кружится голова, возникают проблемы с кишечником, мучает бессонница. Это следствие изменения водно-солевого обмена. Кроме того, из-за жары и влажности сохнет кожа и слизистая. Поэтому отдыхающие часто жалуются на кожный зуд, раздражение глаз, чихание. У предрасположенных к сезонным заболеваниям возможны повышение температуры, насморк, боль в горле и мышцах, синусит."При стрессе обостряются в первую очередь воспаления, такие как хроническая обструктивная болезнь легких и другие недомогания с простудными симптомами", — объясняет доцент кафедры терапии Института профессионального образования Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Наталья Семененко.При смене климата расширяются кровеносные сосуды, скачет давление, пульс. Так что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, стенокардией, ишемией — такие путешествия противопоказаны. "Ну и, конечно. не надо ехать, если есть острая проблема. Например, два-три месяца назад человек перенес инсульт или инфаркт", — добавляет медик.А еще у всех ослабляется иммунитет, повышается риск вирусных инфекций, в том числе респираторных, и аллергий.Все индивидуальноСпособность адаптироваться зависит от множества факторов: общего состояния здоровья, возраста, физических параметров. Например, худые легче переносят жару: у них площадь поверхности кожи относительно веса тела больше, чем у тучных, и это обеспечивает лучшее потоотделение, а значит, и защиту от перегрева. В то же время полным теплее в холод.Пожилым труднее. С возрастом замедляются внутренние реакции и меняется метаболизм, скорость, с которой клетки превращают пищу в энергию. При быстром энергетическом обмене вырабатывается больше тепла. Такому человеку жарко при 20 градусах, а другой, с медленным метаболизмом, — мерзнет.Могут повлиять и некоторые лекарства, например препараты от астмы или сенной лихорадки, поскольку они действуют на те части мозга, которые отвечают за регулирование температуры.Как пережить акклиматизациюК смене климата надо готовиться заранее."За одну-две недели перед путешествием важно укрепить иммунитет: пропить курс витаминов, заниматься спортом и не перегружать желудок тяжелой едой. Если необходимы какие-либо прививки, их сделать стоит не позднее чем за месяц. Если предстоит перелет в другой часовой пояс, скорректируйте свой суточный ритм, — говорит заместитель главного врача филиала сети медицинских центров "Поликлиника.ру", кандидат медицинских наук Елена Ткач. — В авиалайнере воздерживайтесь от спиртных напитков, чая и кофе, поскольку они обезвоживают организм. Если направляетесь на восток, можете поспать. По пути на запад старайтесь бодрствовать".На месте адаптируйтесь постепенно. Не надо сразу давать организму повышенную нагрузку — много плавать, загорать."Главное — соблюдение водно-солевого режима и плавность перехода. В первые дни выходите на пляж только утром и вечером, и никаких экскурсий, — отмечает Наталья Семененко. — И еще важный момент. Перенесите основной прием пищи на более прохладное время суток — те же утро и вечер. Днем ограничивайтесь легкими перекусами. В жару избегайте жирных острых блюд, кофе, спиртного. Все это усиливает выработку тепла организмом и забирает воду, вызывая обезвоживание. А под тропическим солнцем организму и так не хватает воды из-за усиленного потоотделения".Налегайте на овощи, фрукты, белковые продукты, летние холодные супы и, главное, побольше пейте — каждые 20-30 минут, и лучше не холодную, а теплую воду."Холодная вода не всасывается, пока не нагреется до температуры тела. Поэтому ледяное питье не утоляет жажду", — подчеркивает эксперт.Есть еще одна причина, по которой лучше не заказывать на пляже напитки со льдом и не включать в номере кондиционер на полную мощность. Дело в том, что при акклиматизации очень легко простудиться.При возвращения домой, в зиму, организм переживает не менее сильный стресс, к которому часто добавляется депрессия, вызванная окончанием отпуска. Здесь главный принцип тот же — постепенность."Не надо на следующий день бежать кататься с горки. Лучше вообще оставить пару дней отпуска, чтобы прийти в себя, не ходить на работу, не выглядывать на улицу, — советует доктор Семененко. — Тогда не так резко упадет иммунитет и реакклиматизация пройдет легче".Но в целом здоровым людям контрастный отдых только на пользу, считают ученые. Смена обстановки, положительные эмоции, морской воздух и обилие солнца зарядят вас энергией. Идеальный вариант с точки зрения акклиматизации — поездка продолжительностью не менее двух недель, чтобы у организма было время на адаптацию.

https://ria.ru/20211215/arkheologiya-1763187072.html

https://ria.ru/20211128/dieta-1761055364.html

https://ria.ru/20210617/rnk-1737237911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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отдых, питание, здоровье, туризм, отдых на море