https://ria.ru/20211218/abramovich-1764403349.html

Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ

Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021

Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ

Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.12.2021

2021-12-18T22:20

2021-12-18T22:20

2021-12-18T22:20

в мире

португалия

роман абрамович

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века, сообщается на сайте российского издания Forbes."Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в начале 2021 года, сообщил Forbes источник, близкий к бизнесмену. Представитель Абрамовича подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства.", - говорится в сообщении.Отмечается, что это стало возможным благодаря португальскому закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенным в христианство, получить португальское гражданство.

https://ria.ru/20210213/abramovich-1597359953.html

португалия

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в мире, португалия, роман абрамович