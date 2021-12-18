https://ria.ru/20211218/abramovich-1764403349.html
Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.12.2021
Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века, сообщается на сайте... РИА Новости, 18.12.2021
2021-12-18T22:20
2021-12-18T22:20
2021-12-18T22:20
в мире
португалия
роман абрамович
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок сефардских евреев, изгнанных из этой страны в Средние века, сообщается на сайте российского издания Forbes."Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии в начале 2021 года, сообщил Forbes источник, близкий к бизнесмену. Представитель Абрамовича подтвердил получение бизнесменом португальского гражданства.", - говорится в сообщении.Отмечается, что это стало возможным благодаря португальскому закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенным в христианство, получить португальское гражданство.
https://ria.ru/20210213/abramovich-1597359953.html
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в мире, португалия, роман абрамович
Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщили СМИ
Forbes: Роман Абрамович получил гражданство Португалии