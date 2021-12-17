https://ria.ru/20211217/zoloto-1764166782.html

В Приамурье могут ужесточить санкции для недобросовестных золотодобытчиков

В Приамурье могут ужесточить санкции для недобросовестных золотодобытчиков - РИА Новости, 17.12.2021

В Приамурье могут ужесточить санкции для недобросовестных золотодобытчиков

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ужесточить наказание для золотодобывающих компаний, нарушающих экологию. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T09:57

2021-12-17T09:57

2021-12-17T09:57

амурская область

амурская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил ужесточить наказание для золотодобывающих компаний, нарушающих экологию.Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на Минприроды региона, старатели продолжают загрязнять реки, в 2021 году недобросовестные золотодобытчики нанесли экологии области ущерб более чем на 370 миллионов рублей. По данным Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, за год выявлено более 120 нарушений в сфере золотодобычи.По словам Орлова, практика показывает, что "одни штрафы не решают проблему", размеры штрафов "несопоставимы с размерами прибыли, которую получают недобросовестные золотодобытчики"."Амурская область из года в год занимает первое место по золотодобыче. Сейчас в регионе выдано более 1400 лицензий в сфере золотодобычи. Это очень много, необходимо подумать, как можно сократить эту цифру. Кроме того, при повторных нарушениях нужно возбуждать уголовные дела в отношении собственников предприятий", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Деятельность трёх золотодобывающих компаний, в работе которых неоднократно выявляли грубые нарушения – ООО "Три П", АО "ЗДП "Коболдо" и ООО "Хэргу", в этом году по решению суда приостанавливали на 90 суток, Орлов поручил активнее использовать эту практику. "Кроме этого, акцент при проведении проверок нужно делать на небольшие предприятия. Крупных золотодобытчиков проверять проще, но основной вред не от них. Основной вред от обладателей "мелких" лицензий, и работать нужно в первую очередь с мелкими нарушителями. От них грязи гораздо больше, чем золота, которые они добывают", - добавил Орлов.Штрафы, которые выплачивают золотодобывающие предприятия, будут направлять на восстановление природы области.

https://ria.ru/20211124/zavod-1760461176.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), василий орлов (губернатор)