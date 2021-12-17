https://ria.ru/20211217/zemletryasenie-1764334853.html

У берегов Фиджи произошло землетрясение

У берегов Фиджи произошло землетрясение - РИА Новости, 17.12.2021

У берегов Фиджи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T23:48

2021-12-17T23:48

2021-12-17T23:48

в мире

землетрясение

фиджи

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 20.02 по времени UTC (23.02 мск). Эпицентр располагался в 231 километре к востоку от города Левука на острове Овалау. Очаг залегал на глубине 557 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20211216/zemletryasenie-1763976282.html

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в мире, землетрясение, фиджи