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Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ

Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.12.2021

Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ

Все больше предприятий в России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников, нехватка которых усиливает проинфляционные риски,... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:43

2021-12-17T15:43

2021-12-17T15:43

экономика

инфляция

зарплата

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все больше предприятий в России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников, нехватка которых усиливает проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников", - сказала глава регулятора.По ее словам, нехватка работников является одним из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства, - им сложно догонять растущий спрос. "Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда", - добавила Набиуллина.

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экономика, инфляция, зарплата, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия