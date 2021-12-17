Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/zarplaty-1764261019.html
Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ
Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ - РИА Новости, 17.12.2021
Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ
Все больше предприятий в России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников, нехватка которых усиливает проинфляционные риски,... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T15:43
2021-12-17T15:43
экономика
инфляция
зарплата
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_0:34:3099:1777_1920x0_80_0_0_a7d2988f31b3fffcc53cc0b74e98d1f6.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все больше предприятий в России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников, нехватка которых усиливает проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников", - сказала глава регулятора.По ее словам, нехватка работников является одним из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства, - им сложно догонять растущий спрос. "Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда", - добавила Набиуллина.
https://ria.ru/20211217/vyplaty-1764154566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601973098_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_e4b3e959cc94226396312ed509c1dbaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, инфляция, зарплата, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
15:43 17.12.2021
 
Предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, заявили в ЦБ

Набиуллина: все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Все больше предприятий в России вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать работников, нехватка которых усиливает проинфляционные риски, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждения перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников", - сказала глава регулятора.
По ее словам, нехватка работников является одним из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства, - им сложно догонять растущий спрос. "Это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда", - добавила Набиуллина.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
06:04
В Госдуме рассказали о всех выплатах россиянам к Новому году
 
ЭкономикаИнфляцияЗарплатаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил эксперт
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния
Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил экспертАнтонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом