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Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards

Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards - РИА Новости, 17.12.2021

Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards

Ялтинский комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards, сообщает пресс-служба курорта. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T01:11

2021-12-17T01:11

2021-12-17T01:11

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ялтинский комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards, сообщает пресс-служба курорта.В этом году он одержал победу сразу в трех номинациях: "Лучший курорт в мире", "Лучший премиальный семейный курорт с виллами" и "Лучший оздоровительный курорт в мире"."Мы прошли большой путь и сумели создать место, в которое хочется вернуться", — прокомментировал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.Уточняется, что премию курорт получает уже седьмой раз подряд. Всего за годы работы комплекс, открывшийся в 2014-м, удостоился более 50 наград в сфере индустрии гостеприимства, 21 из которых международные, 24 — европейские и девять — российские.

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