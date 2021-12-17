https://ria.ru/20211217/yalta-1764062505.html
Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards
Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards - РИА Новости, 17.12.2021
Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards
Ялтинский комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards, сообщает пресс-служба курорта. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T01:11
2021-12-17T01:11
2021-12-17T01:11
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ялтинский комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards, сообщает пресс-служба курорта.В этом году он одержал победу сразу в трех номинациях: "Лучший курорт в мире", "Лучший премиальный семейный курорт с виллами" и "Лучший оздоровительный курорт в мире"."Мы прошли большой путь и сумели создать место, в которое хочется вернуться", — прокомментировал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.Уточняется, что премию курорт получает уже седьмой раз подряд. Всего за годы работы комплекс, открывшийся в 2014-м, удостоился более 50 наград в сфере индустрии гостеприимства, 21 из которых международные, 24 — европейские и девять — российские.
https://ria.ru/20211216/moskva-1763995622.html
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РИА Новости
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отдых, республика крым, ялта, новости - туризм, туристы, mriya resort & spa, туризм, курорт
Ялтинский курортный комплекс получил несколько премий World Travel Awards
Курорт Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Ялтинский комплекс Mriya Resort & SPA признан лучшим в мире по версии World Travel Awards, сообщает пресс-служба курорта.
В этом году он одержал победу сразу в трех номинациях: "Лучший курорт в мире", "Лучший премиальный семейный курорт с виллами" и "Лучший оздоровительный курорт в мире".
"Мы прошли большой путь и сумели создать место, в которое хочется вернуться", — прокомментировал генеральный директор Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.
Уточняется, что премию курорт получает уже седьмой раз подряд. Всего за годы работы комплекс, открывшийся в 2014-м, удостоился более 50 наград в сфере индустрии гостеприимства, 21 из которых международные, 24 — европейские и девять — российские.