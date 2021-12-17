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Врач рассказала о пострадавшем от взрыва в Серпухове подростке
Врач рассказала о пострадавшем от взрыва в Серпухове подростке - РИА Новости, 17.12.2021
Врач рассказала о пострадавшем от взрыва в Серпухове подростке
Пятнадцатилетнего ученика православной гимназии в Серпухове, который больше остальных пострадал от взрыва в понедельник, скорее всего, выпишут из больницы до... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:44
2021-12-17T16:44
2021-12-17T16:44
религия
серпухов
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
взрыв в женском монастыре в серпухове
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ЛЮБЕРЦЫ, 17 дек – РИА Новости. Пятнадцатилетнего ученика православной гимназии в Серпухове, который больше остальных пострадал от взрыва в понедельник, скорее всего, выпишут из больницы до Нового года, сообщила РИА Новости главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяна Мельник.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате пострадали семь детей.По словам главврача, из четырех детей, которых привезли в больницу после взрыва, трое были в состоянии оглушения, средней тяжести, они не были травмированы, а еще у одного подростка были "рваные раны на поверхности обоих бедер"."Наши врачи удалили частички одежды, раны были обработаны и ушиты. Сейчас мальчик находится в состоянии ближе к удовлетворительному, он не температурит, ест, ходит, но еще какое-то время будет находиться под наблюдением врачей. Я думаю, выпишем до Нового года. Новый год он будет праздновать дома, прогноз у него благоприятный", - сказала Мельник.
https://ria.ru/20211215/travlya-1763802566.html
серпухов
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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, взрыв в женском монастыре в серпухове