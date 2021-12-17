Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211217/vystavka-1764060917.html
На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group
На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group - РИА Новости, 17.12.2021
На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group
В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:14
2021-12-17T14:14
культура
санкт-петербург
манеж
выставки
новости культуры
россия
винзавод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764058529_0:123:2061:1282_1920x0_80_0_0_bed3790fea3e255b8ad417e6f01315bb.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке проекта также участвовали ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) и галерея "Триумф", сообщили в пресс-службе "Винзавода".Премьера New Nature состоялась в июле этого года в "Манеже". Московская версия отличается новым оформлением выставочного пространства, а также добавлением объектов и инсталляций, которые не были представлены ранее. Неизменной осталась идея экспозиции — "взаимодействие человека и машины и трансформации личности под влиянием современных технологий".Выставочное пространство разбили на три тематических раздела, олицетворяющих материальное, духовное и виртуальное измерения. В каждом представлены интерактивные объекты и динамические инсталляции, с помощью которых художники попытались продемонстрировать свое восприятие окружающего мира в эпоху искусственного интеллекта, а также как человечество стремится увековечить себя в виртуальном мире. Первый раздел объединил работы, связанные с ресайклингом классических образов и отсылающие зрителя к художественному и культурному наследию прошлых веков. Во втором представили объекты, в которых арт-дуэт исследует специфику "компьютерного зрения" и пытается поставить посетителей выставки на место машины. New Nature завершает раздел, в котором художники с помощью дополненной реальности, предлагают гостям поразмышлять о новом формате "восприятия искусства" и подтолкнуть их к мысли о том, что цифровые технологии становятся необходимым условием для того, чтобы контактировать с произведениями искусства. В пресс-службе "Винзавода" добавляют, что важная часть New Nature — это образовательная программа, в которой поднятые Recycle Group темы в формате лекций и дискуссий обсудят ученые, философы, журналисты, а также представители технологичных и технологических компаний. Выставка будет открыта до 13 марта 2022 года
https://ria.ru/20210716/recycle-1741423477.html
https://ria.ru/20211215/vystavka-1763839548.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764058529_93:0:1968:1406_1920x0_80_0_0_4a9345331ed3524ef70bacaed5112ac9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, манеж, выставки, новости культуры, россия, винзавод
14:14 17.12.2021
 
На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group

На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group

© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Нулевая координата. Закат
Нулевая координата. Закат
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке проекта также участвовали ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) и галерея "Триумф", сообщили в пресс-службе "Винзавода".
Премьера New Nature состоялась в июле этого года в "Манеже". Московская версия отличается новым оформлением выставочного пространства, а также добавлением объектов и инсталляций, которые не были представлены ранее.
Контейнер. Медитация, (2017). Выставка New Nature арт-группы Recycle в ЦВЗ Манеж в Санкт-Петербурге
16 июля, 18:46Культура
В санкт-петербургском Манеже открылась выставка группы Recycle
Неизменной осталась идея экспозиции — "взаимодействие человека и машины и трансформации личности под влиянием современных технологий".

"Нам интересно изучать новую природу человечества, которая активно формируется сегодня и будет набирать все большие обороты в своем развитии завтра. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни, и именно сейчас закладывается философия для нее. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью", — отмечают участники Recycle Group.

Выставочное пространство разбили на три тематических раздела, олицетворяющих материальное, духовное и виртуальное измерения.
В каждом представлены интерактивные объекты и динамические инсталляции, с помощью которых художники попытались продемонстрировать свое восприятие окружающего мира в эпоху искусственного интеллекта, а также как человечество стремится увековечить себя в виртуальном мире.
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Врата
Врата
1 из 5
Врата
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Ноев Ковчег. Детали 1, 2
Ноев Ковчег. Детали 1, 2
2 из 5
Ноев Ковчег. Детали 1, 2
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Просветитель 6
Просветитель 6
3 из 5
Просветитель 6
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
Выставка на Винзаводе Recycle Group NEW NATURE
4 из 5
Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Blocked Content
Blocked Content
5 из 5
Blocked Content
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
1 из 5
Врата
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
2 из 5
Ноев Ковчег. Детали 1, 2
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
3 из 5
Просветитель 6
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
4 из 5
Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
5 из 5
Blocked Content
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
Первый раздел объединил работы, связанные с ресайклингом классических образов и отсылающие зрителя к художественному и культурному наследию прошлых веков. Во втором представили объекты, в которых арт-дуэт исследует специфику "компьютерного зрения" и пытается поставить посетителей выставки на место машины.
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Лес истекших ссылок
Лес истекших ссылок
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
Лес истекших ссылок
New Nature завершает раздел, в котором художники с помощью дополненной реальности, предлагают гостям поразмышлять о новом формате "восприятия искусства" и подтолкнуть их к мысли о том, что цифровые технологии становятся необходимым условием для того, чтобы контактировать с произведениями искусства.
"Кажется, еще совсем недавно человек разделял для себя материальное и цифровое измерения, но сегодня перед нами даже не встает вопрос об этом — мы уже существуем в условиях смешанной реальности, не разделяя свою жизнь на реальную и виртуальную", — отметила куратор проекта Полина Могилина.
В пресс-службе "Винзавода" добавляют, что важная часть New Nature — это образовательная программа, в которой поднятые Recycle Group темы в формате лекций и дискуссий обсудят ученые, философы, журналисты, а также представители технологичных и технологических компаний.
Выставка будет открыта до 13 марта 2022 года
Экспонаты на выставке Чемпионы мира. Взмахи радости на выставке в Московском музее современного искусства
15 декабря, 15:21Культура
В ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"
 
КультураСанкт-ПетербургМанежВыставкиНовости культурыРоссияВинзавод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил эксперт
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
Лента новостейМолния
Абонементы в фитнес-клубы в 2022 году подорожают, предупредил экспертАнтонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом