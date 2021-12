https://ria.ru/20211217/vystavka-1764060917.html

На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group

На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group

На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group

В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке... РИА Новости, 17.12.2021

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке проекта также участвовали ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) и галерея "Триумф", сообщили в пресс-службе "Винзавода".Премьера New Nature состоялась в июле этого года в "Манеже". Московская версия отличается новым оформлением выставочного пространства, а также добавлением объектов и инсталляций, которые не были представлены ранее. Неизменной осталась идея экспозиции — "взаимодействие человека и машины и трансформации личности под влиянием современных технологий".Выставочное пространство разбили на три тематических раздела, олицетворяющих материальное, духовное и виртуальное измерения. В каждом представлены интерактивные объекты и динамические инсталляции, с помощью которых художники попытались продемонстрировать свое восприятие окружающего мира в эпоху искусственного интеллекта, а также как человечество стремится увековечить себя в виртуальном мире. Первый раздел объединил работы, связанные с ресайклингом классических образов и отсылающие зрителя к художественному и культурному наследию прошлых веков. Во втором представили объекты, в которых арт-дуэт исследует специфику "компьютерного зрения" и пытается поставить посетителей выставки на место машины. New Nature завершает раздел, в котором художники с помощью дополненной реальности, предлагают гостям поразмышлять о новом формате "восприятия искусства" и подтолкнуть их к мысли о том, что цифровые технологии становятся необходимым условием для того, чтобы контактировать с произведениями искусства. В пресс-службе "Винзавода" добавляют, что важная часть New Nature — это образовательная программа, в которой поднятые Recycle Group темы в формате лекций и дискуссий обсудят ученые, философы, журналисты, а также представители технологичных и технологических компаний. Выставка будет открыта до 13 марта 2022 года

