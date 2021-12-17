На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group
На "Винзаводе" открылась масштабная выставка арт-дуэта Recycle Group
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Нулевая координата. Закат
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. В центре современного искусства "Винзавод" открылась масштабная выставка New Nature арт-дуэта Recycle Group Андрея Блохина и Георгия Кузнецова. В подготовке проекта также участвовали ЦВЗ "Манеж" (Санкт-Петербург) и галерея "Триумф", сообщили в пресс-службе "Винзавода".
Премьера New Nature состоялась в июле этого года в "Манеже". Московская версия отличается новым оформлением выставочного пространства, а также добавлением объектов и инсталляций, которые не были представлены ранее.
Неизменной осталась идея экспозиции — "взаимодействие человека и машины и трансформации личности под влиянием современных технологий".
"Нам интересно изучать новую природу человечества, которая активно формируется сегодня и будет набирать все большие обороты в своем развитии завтра. Связь человека с машиной является ключевым элементом в развитии цивилизации в наши дни, и именно сейчас закладывается философия для нее. Каждый из нас наполняет своими данными новый мир практически каждый день и почти вся эта информация сохранена и является ценностью", — отмечают участники Recycle Group.
Выставочное пространство разбили на три тематических раздела, олицетворяющих материальное, духовное и виртуальное измерения.
В каждом представлены интерактивные объекты и динамические инсталляции, с помощью которых художники попытались продемонстрировать свое восприятие окружающего мира в эпоху искусственного интеллекта, а также как человечество стремится увековечить себя в виртуальном мире.
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Врата
1 из 5
Врата
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Ноев Ковчег. Детали 1, 2
2 из 5
Ноев Ковчег. Детали 1, 2
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Просветитель 6
3 из 5
Просветитель 6
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
4 из 5
Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Blocked Content
5 из 5
Blocked Content
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
1 из 5
Врата
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
2 из 5
Ноев Ковчег. Детали 1, 2
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
3 из 5
Просветитель 6
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
4 из 5
Выставка на "Винзаводе" Recycle Group NEW NATURE
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
5 из 5
Blocked Content
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
Первый раздел объединил работы, связанные с ресайклингом классических образов и отсылающие зрителя к художественному и культурному наследию прошлых веков. Во втором представили объекты, в которых арт-дуэт исследует специфику "компьютерного зрения" и пытается поставить посетителей выставки на место машины.
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"Лес истекших ссылок
© Фото предоставлено пресс-службой ЦСИ "Винзавод"
Лес истекших ссылок
New Nature завершает раздел, в котором художники с помощью дополненной реальности, предлагают гостям поразмышлять о новом формате "восприятия искусства" и подтолкнуть их к мысли о том, что цифровые технологии становятся необходимым условием для того, чтобы контактировать с произведениями искусства.
"Кажется, еще совсем недавно человек разделял для себя материальное и цифровое измерения, но сегодня перед нами даже не встает вопрос об этом — мы уже существуем в условиях смешанной реальности, не разделяя свою жизнь на реальную и виртуальную", — отметила куратор проекта Полина Могилина.
В пресс-службе "Винзавода" добавляют, что важная часть New Nature — это образовательная программа, в которой поднятые Recycle Group темы в формате лекций и дискуссий обсудят ученые, философы, журналисты, а также представители технологичных и технологических компаний.
Выставка будет открыта до 13 марта 2022 года
15 декабря, 15:21КультураВ ММОМА открылась выставка "Чемпионов мира"