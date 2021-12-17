https://ria.ru/20211217/vtorzhenie-1764332363.html

В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения

В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения - РИА Новости, 17.12.2021

В СНБО Украины оценили угрозу российского вторжения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день угрозы вторжения РФ нет, но она может возникнуть... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T22:58

2021-12-17T22:58

2021-12-17T22:59

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день угрозы вторжения РФ нет, но она может возникнуть уже завтра."Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное. Мы четко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого (скопления военных – ред.) не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут (наступление – ред.). Мы четко понимаем, что находится в радиусе 200 километров от нашей границы до 400 километров от нашей границы. Мы осознаем, что это за группировки, их численность и понимаем, чем они оснащены. У нас все это находится под контролем. Сегодня такой опасности (вторжения – ред.) мы не видим. Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может. Потому что мы не знаем, что там в головах у людей, сидящих в Кремле", - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на странице издания в Facebook.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились в том числе на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергают все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211217/pomosch-1764330351.html

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