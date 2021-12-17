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Посол России рассказал о договоренностях об очной встрече Путина и Макрона

Посол России рассказал о договоренностях об очной встрече Путина и Макрона - РИА Новости, 17.12.2021

Посол России рассказал о договоренностях об очной встрече Путина и Макрона

Принципиальные договоренности об очной встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона есть, но в чисто практическом плане эта тема не... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:03

2021-12-17T14:03

2021-12-17T14:13

франция

россия

в мире

владимир путин

алексей мешков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Принципиальные договоренности об очной встрече президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона есть, но в чисто практическом плане эта тема не обсуждается, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков."У нас есть все принципиальные договоренности по, в том числе, очной встрече президентов. Очередь ехать в Россию французскому президенту. Но в чисто практическом плане эта тема пока не обсуждается. Я бы сказал, что есть понимание с обеих сторон о важности такой встречи, но конкретно она еще не прорабатывается, в том числе из-за серьезной ситуации с пандемией", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211217/makron-1764161756.html

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франция, россия, в мире, владимир путин, алексей мешков, эммануэль макрон