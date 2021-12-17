https://ria.ru/20211217/voyna-1764202818.html

СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны

СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны - РИА Новости, 17.12.2021

СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны

Следователи в Орловской области начали проверку после обнаружения останков времен Великой Отечественной войны, в настоящее время обнаружены останки не менее 18... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:36

2021-12-17T12:36

2021-12-17T12:52

происшествия

псковская область

орловская область

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи в Орловской области начали проверку после обнаружения останков времен Великой Отечественной войны, в настоящее время обнаружены останки не менее 18 человек, сообщается в YouTube-канале СК РФ.Ранее руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый сообщил РИА Новости, что детские останки обнаружены на месте строительных работ в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался устроенный гитлеровскими оккупантами лагерь для советских военнопленных, информация о находке передана в Следственный комитет."Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения костных останков в городе Болхове Болховского района Орловской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что 16 декабря при земляных работах на территории Болховского завода полупроводниковых приборов рабочими в котловане обнаружены человеческие костные останки, захоронение которых, предположительно, осуществлено во время Великой Отечественной войны. Согласно сообщению, в ходе осмотра места происшествия на данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для огнестрельных ранений.Добавляется, что по завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз в целях установления давности и причин смерти погибших, а также принадлежности костных останков конкретным лицам. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших.В период оккупации на территории Орловской области действовали десятки тюрем и концлагерей. В Болхове фашисты устроили лагерь военнопленных в здании школы имени Карла Маркса. Истощенные от голода красноармейцы работали на строительстве немецких оборонительных сооружений по 10-14 часов в сутки. Во время следования по городу на работу их зверски избивали прикладами и палками. От пыток, истязаний и голода, а также расстрелов в концлагере погибли 500 военнопленных, трупы которых гитлеровцы вывозили за город и сбрасывали в ров.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.

https://ria.ru/20211205/georadar-1762299606.html

https://ria.ru/20210901/delo-1748112773.html

псковская область

орловская область

россия

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происшествия, псковская область, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, россия