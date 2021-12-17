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СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны
СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны - РИА Новости, 17.12.2021
СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны
Следователи в Орловской области начали проверку после обнаружения останков времен Великой Отечественной войны, в настоящее время обнаружены останки не менее 18... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:36
2021-12-17T12:52
происшествия
псковская область
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи в Орловской области начали проверку после обнаружения останков времен Великой Отечественной войны, в настоящее время обнаружены останки не менее 18 человек, сообщается в YouTube-канале СК РФ.Ранее руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый сообщил РИА Новости, что детские останки обнаружены на месте строительных работ в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался устроенный гитлеровскими оккупантами лагерь для советских военнопленных, информация о находке передана в Следственный комитет."Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения костных останков в городе Болхове Болховского района Орловской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что 16 декабря при земляных работах на территории Болховского завода полупроводниковых приборов рабочими в котловане обнаружены человеческие костные останки, захоронение которых, предположительно, осуществлено во время Великой Отечественной войны. Согласно сообщению, в ходе осмотра места происшествия на данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для огнестрельных ранений.Добавляется, что по завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз в целях установления давности и причин смерти погибших, а также принадлежности костных останков конкретным лицам. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших.В период оккупации на территории Орловской области действовали десятки тюрем и концлагерей. В Болхове фашисты устроили лагерь военнопленных в здании школы имени Карла Маркса. Истощенные от голода красноармейцы работали на строительстве немецких оборонительных сооружений по 10-14 часов в сутки. Во время следования по городу на работу их зверски избивали прикладами и палками. От пыток, истязаний и голода, а также расстрелов в концлагере погибли 500 военнопленных, трупы которых гитлеровцы вывозили за город и сбрасывали в ров.Российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных граждан в годы Великой Отечественной войны в разных районах СССР. Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения.Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.
https://ria.ru/20211205/georadar-1762299606.html
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происшествия, псковская область, орловская область, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, россия
12:36 17.12.2021 (обновлено: 12:52 17.12.2021)
 
СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен войны

СК начал проверку после обнаружения под Орлом останков времен Великой Отечественной войны

© Фото : СК РФСотрудники СК России на месте обнаружения костных останков в городе Болхове Орловской области
Сотрудники СК России на месте обнаружения костных останков в городе Болхове Орловской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следователи в Орловской области начали проверку после обнаружения останков времен Великой Отечественной войны, в настоящее время обнаружены останки не менее 18 человек, сообщается в YouTube-канале СК РФ.
Ранее руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Сергей Щербатый сообщил РИА Новости, что детские останки обнаружены на месте строительных работ в городе Болхове Орловской области рядом с местом, где в годы Великой Отечественной войны располагался устроенный гитлеровскими оккупантами лагерь для советских военнопленных, информация о находке передана в Следственный комитет.
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"Организовано проведение доследственной проверки по факту обнаружения костных останков в городе Болхове Болховского района Орловской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 декабря при земляных работах на территории Болховского завода полупроводниковых приборов рабочими в котловане обнаружены человеческие костные останки, захоронение которых, предположительно, осуществлено во время Великой Отечественной войны. Согласно сообщению, в ходе осмотра места происшествия на данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными для огнестрельных ранений.
Добавляется, что по завершении осмотра запланировано назначение судебно-медицинских, генетических экспертиз в целях установления давности и причин смерти погибших, а также принадлежности костных останков конкретным лицам. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших.
В период оккупации на территории Орловской области действовали десятки тюрем и концлагерей. В Болхове фашисты устроили лагерь военнопленных в здании школы имени Карла Маркса. Истощенные от голода красноармейцы работали на строительстве немецких оборонительных сооружений по 10-14 часов в сутки. Во время следования по городу на работу их зверски избивали прикладами и палками. От пыток, истязаний и голода, а также расстрелов в концлагере погибли 500 военнопленных, трупы которых гитлеровцы вывозили за город и сбрасывали в ров.
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Первый иск по факту расправы над мирными жителями и военнопленными в деревне Жестяная Горка был удовлетворен Новгородским судом в октябре 2020 года. Следом состоялись аналогичные процессы в ряде других регионов РФ. В августе Псковский областной суд по иску прокуратуры признал геноцидом вновь выявленные преступления, совершенные в 1941-1945 годах нацистами на территории бывшего концлагеря в Моглино, а также в разных районах в Псковской области, где были убиты более 75 тысяч мирных советских граждан, более 377 тысяч военнопленных, насильственно угнано на принудительные работы более 192 тысяч граждан СССР. В сентябре генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщал о готовящихся исках по этой тематике в Брянской и Ростовской областях.
 
ПроисшествияПсковская областьОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Игорь КрасновРоссия
 
 
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