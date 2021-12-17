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https://ria.ru/20211217/volodin-1764272611.html
Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами
Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами - РИА Новости, 17.12.2021
Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроектов о QR-кодах к... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:23
2021-12-17T16:23
распространение коронавируса
общество
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
российский союз промышленников и предпринимателей
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроектов о QR-кодах к их второму чтению.Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП отметил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации."В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - написал Володин в своем Telegram-канале, отвечая на слова президента.Политик подчеркнул, что предложения о снятии законопроекта с рассмотрения и прекращение его обсуждения - безответственный шаг перед гражданами. Спикер ГД предложил продолжить обсуждение проекта.Пост Володина в Telegram о законопроектах о QR-кодах, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч комментариев.
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общество, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, российский союз промышленников и предпринимателей, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:23 17.12.2021
 
Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами

Председатель ГД Володин считает, что важно продолжать диалог по теме QR-кодов с гражданами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва
Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроектов о QR-кодах к их второму чтению.
Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП отметил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.
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"В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - написал Володин в своем Telegram-канале, отвечая на слова президента.
Политик подчеркнул, что предложения о снятии законопроекта с рассмотрения и прекращение его обсуждения - безответственный шаг перед гражданами. Спикер ГД предложил продолжить обсуждение проекта.
"Предлагаю также, в режиме обратной связи, нам совместно сделать всё для качественной подготовки законопроекта №17357-8, требующего доработки", - констатировал он.
Пост Володина в Telegram о законопроектах о QR-кодах, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч комментариев.
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