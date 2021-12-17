https://ria.ru/20211217/volodin-1764272611.html

Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами

Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами - РИА Новости, 17.12.2021

Володин подчеркнул важность диалога по теме QR-кодов с гражданами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроектов о QR-кодах к... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:23

2021-12-17T16:23

2021-12-17T16:23

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что важно использовать режим обратной связи для снятия всех рисков и опасений по теме законопроектов о QR-кодах к их второму чтению.Президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП отметил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах в существующей редакции требует доработки, надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации."В этой связи нам правильно использовать время до второго чтения, чтобы все риски и опасения, которые высказываются, были сняты", - написал Володин в своем Telegram-канале, отвечая на слова президента.Политик подчеркнул, что предложения о снятии законопроекта с рассмотрения и прекращение его обсуждения - безответственный шаг перед гражданами. Спикер ГД предложил продолжить обсуждение проекта.Пост Володина в Telegram о законопроектах о QR-кодах, где спикер впервые открыл комментарии, набрал более миллиона просмотров, а под записью пользователи оставили более 700 тысяч комментариев.

https://ria.ru/20211216/plakat-1764122903.html

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