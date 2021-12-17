Волочкова раскритиковала СМИ за новость о коте
Волочкова раскритиковала СМИ за новость о чучеле своего мертвого кота
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в Instagram раскритиковала СМИ за публикацию недостоверных новостей. По словам артистки, два месяца назад у нее умер питомец Лакки, а журналисты, узнав об этом, сделали "мерзопакостную сенсацию". Они заявили, что балерина сделала чучело кота.
"Журналисты! А совесть у вас есть?! Нет! У меня котик умер два месяца назад… И я никому не сказала… Так вы, узнав об этом спустя два месяца, уже и сейчас делаете мерзопакостную сенсацию!" – эмоционально написала Волочкова.
Она не назвала конкретных СМИ, но заявила, что больше не будет давать им комментариев.
"Фу! Ни одного моего комментария ни по одному поводу моей жизни ваше издание не получит. Моя жизнь, безусловно, ярче и интереснее вашей. Но хайп делать на гибели моего питомца – ваше позорище", – заключила балерина.
По ее словам, на фотографиях СМИ оказалось не чучело, а игрушка, которую ей в качестве поддержки подарили участницы ее спектакля. Звезда отмечала, что Лакки умер в возрасте четырех лет – "сгорел за два дня".
Несколько дней назад Волочкова решила завести нового бело-рыжего кота и назвать его Риччи.
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