https://ria.ru/20211217/volochkova-1764301353.html

Волочкова раскритиковала СМИ за новость о коте

Волочкова раскритиковала СМИ за новость о коте - РИА Новости, 17.12.2021

Волочкова раскритиковала СМИ за новость о коте

Анастасия Волочкова в Instagram раскритиковала СМИ за публикацию недостоверных новостей. По словам артистки, два месяца назад у нее умер питомец Лакки, а... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:24

2021-12-17T18:24

2021-12-17T18:24

шоубиз

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анастасия волочкова

знаменитости

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Анастасия Волочкова в Instagram раскритиковала СМИ за публикацию недостоверных новостей. По словам артистки, два месяца назад у нее умер питомец Лакки, а журналисты, узнав об этом, сделали "мерзопакостную сенсацию". Они заявили, что балерина сделала чучело кота.Она не назвала конкретных СМИ, но заявила, что больше не будет давать им комментариев.По ее словам, на фотографиях СМИ оказалось не чучело, а игрушка, которую ей в качестве поддержки подарили участницы ее спектакля. Звезда отмечала, что Лакки умер в возрасте четырех лет – "сгорел за два дня".Несколько дней назад Волочкова решила завести нового бело-рыжего кота и назвать его Риччи.Ранее Волочкова поделилась подробностями о новом возлюбленном Владимире – он работает в РЖД и платит алименты на дочь от предыдущих отношений.

https://ria.ru/20211208/kirkorov-1762816646.html

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шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости