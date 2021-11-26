"В РЖД работает": Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном
Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном Владимире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие выставки Никаса Сафронова "Иные миры"
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном Владимире. Мужчина оказался не готов к пристальному вниманию общественности, когда балерина выложила их совместные снимки в социальные сети.
"Бедный мой Володя, он вообще не публичный человек. Он мне говорит: "Насть, я сам не понял, куда я попал". И к нему тут такое внимание пристальное. Он в РЖД работает, помощник одного из руководителей департамента", – рассказала Волочкова.
В интервью Иде Галич на телеканале "Муз-ТВ" Анастасия отметила, что мужчина выплачивает алименты на дочь от предыдущих отношений.
Звезда заявила, что в ее случае речь пока не идет об отношениях "до гроба": это "просто романтические отношения". По словам танцовщицы, она не может быть одна – у нее всегда есть человек, с которым она засыпает и просыпается в одной постели.
Подписчики в социальных сетях часто критикуют звезду – они считают, что публикациями с мужчинами Анастасия привлекает к себе внимание.
"Я люблю красивых мужчин – мне важно, чтобы мужчина был стройный, спортивный. Много женщин мечтают, чтобы с ними кто-то переспал. Как они могут простить Волочковой, что у нее всегда ухажеры и поклонники?" – уточнила балерина.
Ранее Анастасия отмечала, что как только она начинает встречаться с мужчиной, сразу на горизонте появляются его бывшие девушки и жены, которые хотят помешать их счастью.
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