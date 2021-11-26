https://ria.ru/20211126/volochkova-1760923456.html

"В РЖД работает": Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном

"В РЖД работает": Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном - РИА Новости, 26.11.2021

"В РЖД работает": Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном

Анастасия Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном Владимире. Мужчина оказался не готов к пристальному вниманию общественности, когда балерина выложила РИА Новости, 26.11.2021

2021-11-26T17:18

2021-11-26T17:18

2021-11-26T17:18

шоубиз

шоу-бизнес

анастасия волочкова

знаменитости

ида галич

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась подробностями о возлюбленном Владимире. Мужчина оказался не готов к пристальному вниманию общественности, когда балерина выложила их совместные снимки в социальные сети.В интервью Иде Галич на телеканале "Муз-ТВ" Анастасия отметила, что мужчина выплачивает алименты на дочь от предыдущих отношений.Звезда заявила, что в ее случае речь пока не идет об отношениях "до гроба": это "просто романтические отношения". По словам танцовщицы, она не может быть одна – у нее всегда есть человек, с которым она засыпает и просыпается в одной постели.Подписчики в социальных сетях часто критикуют звезду – они считают, что публикациями с мужчинами Анастасия привлекает к себе внимание.Ранее Анастасия отмечала, что как только она начинает встречаться с мужчиной, сразу на горизонте появляются его бывшие девушки и жены, которые хотят помешать их счастью.

https://ria.ru/20211117/volochkova-1759410229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости, ида галич