https://ria.ru/20211217/vlast-1764305215.html

В Кремле ответили на вопрос о транзите власти

В Кремле ответили на вопрос о транзите власти - РИА Новости, 17.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о транзите власти

Никакой темы транзита власти в 2024 году в России на рабочем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T18:34

2021-12-17T18:34

2021-12-17T21:38

россия

политика

выборы

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Никакой темы транзита власти в 2024 году в России на рабочем уровне нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, в таких условиях обсуждение этой темы — удел и заработок политологов. В Кремле же ее нет на повестке дня."Еще остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился и, по крайней мере, нам с вами не сказал", — подчеркнул пресс-секретарь.Он отметил, что у президента наверняка будут свои предпочтения, и он сможет порекомендовать таких людей, но следующим главой государства в любом случае станет тот, за кого проголосуют россияне.

https://ria.ru/20211014/preemnik-1754480306.html

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россия, политика, выборы, владимир путин, дмитрий песков