https://ria.ru/20211217/vetnam-1764201445.html
Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов
Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов - РИА Новости, 17.12.2021
Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов
С 1 января 2022 года Вьетнам отменяет обязательный семидневный карантин для вакцинированных туристов: вместо него нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:46
2021-12-17T13:46
2021-12-17T13:46
туризм
карантин
вьетнам
здоровье
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
самоизоляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596222280_0:191:2973:1863_1920x0_80_0_0_9d592380601cef3906eda0e6f7450668.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. С 1 января 2022 года Вьетнам отменяет обязательный семидневный карантин для вакцинированных туристов: вместо него нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение трех суток. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.Согласно документу, все въезжающие на территорию страны обязаны иметь сертификат о полной вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.По прибытии нужно будет установить на телефон приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и отслеживания возможных контактов с больными коронавирусом во время пребывания в стране. Также в период самоизоляции необходимо сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день.В Минздраве уточнили, что новые протоколы могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.Российским путешественникам въезд во Вьетнам разрешен: страна признает "Спутник V".
https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764173847.html
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596222280_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9e0d090225106ea8840e5a844221322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карантин, вьетнам, здоровье, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, самоизоляция, пцр, сертификат о вакцинации
Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов
Власти Вьетнама заменили семидневный карантин на самоизоляцию для привитых туристов
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. С 1 января 2022 года Вьетнам отменяет обязательный семидневный карантин для вакцинированных туристов: вместо него нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение трех суток. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Согласно документу, все въезжающие на территорию страны обязаны иметь сертификат о полной вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.
По прибытии нужно будет установить на телефон приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и отслеживания возможных контактов с больными коронавирусом во время пребывания в стране. Также в период самоизоляции необходимо сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день.
В Минздраве уточнили, что новые протоколы могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Российским путешественникам въезд во Вьетнам разрешен: страна признает "Спутник V".