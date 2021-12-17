https://ria.ru/20211217/vetnam-1764201445.html

Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов

Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов - РИА Новости, 17.12.2021

Вьетнам упрощает правила въезда для вакцинированных туристов

С 1 января 2022 года Вьетнам отменяет обязательный семидневный карантин для вакцинированных туристов: вместо него нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:46

2021-12-17T13:46

2021-12-17T13:46

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. С 1 января 2022 года Вьетнам отменяет обязательный семидневный карантин для вакцинированных туристов: вместо него нужно будет соблюдать самоизоляцию в течение трех суток. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.Согласно документу, все въезжающие на территорию страны обязаны иметь сертификат о полной вакцинации и отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.По прибытии нужно будет установить на телефон приложение PC-COVID для подачи медицинской декларации и отслеживания возможных контактов с больными коронавирусом во время пребывания в стране. Также в период самоизоляции необходимо сдать два ПЦР-теста — на первый и третий день.В Минздраве уточнили, что новые протоколы могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации.Российским путешественникам въезд во Вьетнам разрешен: страна признает "Спутник V".

https://ria.ru/20211217/puteshestviya-1764173847.html

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