https://ria.ru/20211217/utrenniki-1764279456.html

Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами

Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами - РИА Новости, 17.12.2021

Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами

Школам Москвы рекомендовали пригласить на новогодние утренники родителей с QR-кодами, но решение каждая школа принимает сама, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:55

2021-12-17T16:55

2021-12-17T17:06

общество

москва

сн_образование

социальный навигатор

распространение коронавируса

новый год

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156142/43/1561424318_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b62c70c214e52addb104db2abc9f19e1.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школам Москвы рекомендовали пригласить на новогодние утренники родителей с QR-кодами, но решение каждая школа принимает сама, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.Как отметили в пресс-службе, эпидемиологическая обстановка не позволяет вернуться к привычному формату празднования Нового года."Напомним, в прошлом году для родителей посещение праздничных мероприятий было вообще запрещено. В этом же году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и, тем более, о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно. При этом важно помнить о соблюдении всех требований безопасности. Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на ёлке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста."Любые даже потенциальные риски заражения на утренниках должны быть минимизированы. Просим родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, пусть наступающий новый год приблизит для всех нас победу над пандемией и позволит вернуться к нормальному ритму жизни", - добавили в пресс-службе.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сн_образование, социальный навигатор, новый год, коронавирус в россии