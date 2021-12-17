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Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами
Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами - РИА Новости, 17.12.2021
Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами
Школам Москвы рекомендовали пригласить на новогодние утренники родителей с QR-кодами, но решение каждая школа принимает сама, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:55
2021-12-17T16:55
2021-12-17T17:06
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распространение коронавируса
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Школам Москвы рекомендовали пригласить на новогодние утренники родителей с QR-кодами, но решение каждая школа принимает сама, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.Как отметили в пресс-службе, эпидемиологическая обстановка не позволяет вернуться к привычному формату празднования Нового года."Напомним, в прошлом году для родителей посещение праздничных мероприятий было вообще запрещено. В этом же году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и, тем более, о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно. При этом важно помнить о соблюдении всех требований безопасности. Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом", - рассказали в пресс-службе.В департаменте уточнили, что если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на ёлке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста."Любые даже потенциальные риски заражения на утренниках должны быть минимизированы. Просим родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, пусть наступающий новый год приблизит для всех нас победу над пандемией и позволит вернуться к нормальному ритму жизни", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, сн_образование, социальный навигатор, новый год, коронавирус в россии
16:55 17.12.2021 (обновлено: 17:06 17.12.2021)
Московским школам рекомендовали провести утренники с родителями и QR-кодами
Московским школам рекомендовали провести новогодние утренники с родителями и QR-кодами
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Школам Москвы
рекомендовали пригласить на новогодние утренники родителей с QR-кодами, но решение каждая школа принимает сама, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования.
Как отметили в пресс-службе, эпидемиологическая обстановка не позволяет вернуться к привычному формату празднования Нового года.
"Напомним, в прошлом году для родителей посещение праздничных мероприятий было вообще запрещено. В этом же году мы рекомендуем столичным школам по возможности провести предстоящие новогодние утренники и пригласить на них родителей. Однако необходимо помнить, что эпидемиологическая ситуация в каждой школе может быть разная, поэтому решение о проведении праздника и, тем более, о приглашении на него родителей каждая школа принимает самостоятельно. При этом важно помнить о соблюдении всех требований безопасности. Самый долгожданный детский праздник не должен омрачаться опасным вирусом", - рассказали в пресс-службе.
В департаменте уточнили, что если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на ёлке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста.
"Любые даже потенциальные риски заражения на утренниках должны быть минимизированы. Просим родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам, пусть наступающий новый год приблизит для всех нас победу над пандемией и позволит вернуться к нормальному ритму жизни", - добавили в пресс-службе.