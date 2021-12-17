https://ria.ru/20211217/utrenniki-1764217137.html

Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников

Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников - РИА Новости, 17.12.2021

Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников

Власти Новосибирской области определили правила новогодних утренников в школах и детских садах региона – их рекомендуют проводить в формате представлений, а Дед РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T13:13

2021-12-17T13:13

2021-12-17T13:13

распространение коронавируса

общество

школа

дети

новосибирская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дед мороз

коронавирусы

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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области определили правила новогодних утренников в школах и детских садах региона – их рекомендуют проводить в формате представлений, а Дед Мороз, снегурочка и родители должны быть с QR-кодами, сообщает облправительство."В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Новосибирской области… рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что допуск на мероприятия в школах и детских садах артистов и аниматоров возможен только при наличии подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев."Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев", - сообщает облправительство.

https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763500712.html

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общество, школа, дети, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код