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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211217/utrenniki-1764217137.html
Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников
Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников - РИА Новости, 17.12.2021
Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников
Власти Новосибирской области определили правила новогодних утренников в школах и детских садах региона – их рекомендуют проводить в формате представлений, а Дед РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T13:13
2021-12-17T13:13
распространение коронавируса
общество
школа
дети
новосибирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дед мороз
коронавирусы
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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области определили правила новогодних утренников в школах и детских садах региона – их рекомендуют проводить в формате представлений, а Дед Мороз, снегурочка и родители должны быть с QR-кодами, сообщает облправительство."В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Новосибирской области… рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер", - говорится в сообщении.Власти уточняют, что допуск на мероприятия в школах и детских садах артистов и аниматоров возможен только при наличии подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев."Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев", - сообщает облправительство.
https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763500712.html
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общество, школа, дети, новосибирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дед мороз, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
13:13 17.12.2021
 
Новосибирская область ввела ограничения для новогодних детских утренников

Деда Мороза и родителей на детские утренники в Новосибирской области пустят по QR-кодам

© Depositphotos / antiksuУтренник
Утренник - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Depositphotos / antiksu
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НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Власти Новосибирской области определили правила новогодних утренников в школах и детских садах региона – их рекомендуют проводить в формате представлений, а Дед Мороз, снегурочка и родители должны быть с QR-кодами, сообщает облправительство.
"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Новосибирской области… рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер", - говорится в сообщении.
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Власти уточняют, что допуск на мероприятия в школах и детских садах артистов и аниматоров возможен только при наличии подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев.
"Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев", - сообщает облправительство.
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Распространение коронавирусаОбществоШколаДетиНовосибирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дед МорозКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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