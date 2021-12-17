https://ria.ru/20211217/ukraina-1764314683.html

США готовят план на случай эскалации вокруг Украины

США готовят план на случай эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 17.12.2021

США готовят план на случай эскалации вокруг Украины

США и союзники разрабатывают экономические меры реагирования на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T19:23

2021-12-17T19:23

2021-12-17T19:23

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США и союзники разрабатывают экономические меры реагирования на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Работа с союзниками проводится интенсивная", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.По его словам, эскалация ситуации вокруг Украины может привести к "глубоким последствиям" для России, но разрабатываемые на этот случай санкции состоят в основном из экономических мер.

https://ria.ru/20211215/vossoedinenie-1763933297.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия