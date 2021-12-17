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США готовят план на случай эскалации вокруг Украины
США готовят план на случай эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 17.12.2021
США готовят план на случай эскалации вокруг Украины
США и союзники разрабатывают экономические меры реагирования на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T19:23
2021-12-17T19:23
в мире
украина
сша
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США и союзники разрабатывают экономические меры реагирования на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской администрации."Работа с союзниками проводится интенсивная", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.По его словам, эскалация ситуации вокруг Украины может привести к "глубоким последствиям" для России, но разрабатываемые на этот случай санкции состоят в основном из экономических мер.
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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр, россия
19:23 17.12.2021
 
США готовят план на случай эскалации вокруг Украины

США и союзники разрабатывают меры для реагирования на возможную эскалацию вокруг Украины

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США и союзники разрабатывают экономические меры реагирования на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сказал высокопоставленный представитель американской администрации.
"Работа с союзниками проводится интенсивная", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
По его словам, эскалация ситуации вокруг Украины может привести к "глубоким последствиям" для России, но разрабатываемые на этот случай санкции состоят в основном из экономических мер.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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