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https://ria.ru/20211217/ukraina-1764294165.html
Спикер Рады рассказал, как условия России по НАТО повлияют на Украину
Спикер Рады рассказал, как условия России по НАТО повлияют на Украину - РИА Новости, 17.12.2021
Спикер Рады рассказал, как условия России по НАТО повлияют на Украину
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя предложение РФ предоставить гарантии нерасширения НАТО на украинскую территорию, назвал это... РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T17:46
2021-12-17T17:46
в мире
сша
нато
верховная рада украины
руслан стефанчук
россия
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя предложение РФ предоставить гарантии нерасширения НАТО на украинскую территорию, назвал это нарушением суверенитета Украины, так как страна будет членом альянса, когда достигнет необходимых критериев.МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины."Что касается того, что какая-то страна, даже очень большая, выдвигает НАТО какие-то красные линии относительно вопроса вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны… Украина будет членом НАТО, когда она достигнет необходимых критериев и никаких других предостережений и хотелок, тем более со стороны страны-агрессора, в сторону Украины высказываться не может", - сказал спикер на пресс-конференции в пятницу.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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в мире, сша, нато, верховная рада украины, руслан стефанчук, россия
17:46 17.12.2021
 
Спикер Рады рассказал, как условия России по НАТО повлияют на Украину

Спикер Рады Стефанчук: условия России по НАТО являются нарушением суверенитета Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя предложение РФ предоставить гарантии нерасширения НАТО на украинскую территорию, назвал это нарушением суверенитета Украины, так как страна будет членом альянса, когда достигнет необходимых критериев.
МИД РФ в пятницу опубликовал проекты договора в России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.
"Что касается того, что какая-то страна, даже очень большая, выдвигает НАТО какие-то красные линии относительно вопроса вступления Украины в НАТО - это нарушение суверенитета нашей страны… Украина будет членом НАТО, когда она достигнет необходимых критериев и никаких других предостережений и хотелок, тем более со стороны страны-агрессора, в сторону Украины высказываться не может", - сказал спикер на пресс-конференции в пятницу.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Константин Сивков, обозреватель газеты Военно-промышленный курьер, председатель Союза геополитиков, доктор военных наук - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17:05
Эксперт объяснил, почему США не подпишут договор о гарантиях безопасности
 
В миреСШАНАТОВерховная Рада УкраиныРуслан СтефанчукРоссия
 
 
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