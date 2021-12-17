Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html
Почему Украину ждет тотальное уничтожение
На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы - РИА Новости, 17.12.2021
Почему Украину ждет тотальное уничтожение
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:36
2021-12-17T17:49
в мире
украина
владимир зеленский
владимир омелян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764075398_0:257:2965:1925_1920x0_80_0_0_56f9fffa28b4f98cf46e1887b6ab9b18.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства."Сегодня на все государственные должности назначает исключительно лично президент или его офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — объяснил он.Политик отметил, что на сегодняшний день на Украине допускаются "сознательные коррупция и разрушение", которые даже нельзя оправдать "плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента".По его словам, система, выстроенная Зеленским, содержит элементы "крышевания" и "шерстяной руки" и призвана "полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет".Ранее украинский политик Андрей Пальчевский назвал фатальной ошибкой смену политического курса Зеленского в сторону идеологии его предшественника Петра Порошенко.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763748854.html
https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199753.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764075398_117:0:2684:1925_1920x0_80_0_0_0d8e1122ba1eeab98037c10293be0d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян
16:36 17.12.2021 (обновлено: 17:49 17.12.2021)
 
На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы

Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян обругал Киев за сознательное разрушение страны

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства.
"Сегодня на все государственные должности назначает исключительно лично президент или его офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — объяснил он.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 21:35
Украине предрекли судьбу Кубы
Политик отметил, что на сегодняшний день на Украине допускаются "сознательные коррупция и разрушение", которые даже нельзя оправдать "плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента".
По его словам, система, выстроенная Зеленским, содержит элементы "крышевания" и "шерстяной руки" и призвана "полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет".
Ранее украинский политик Андрей Пальчевский назвал фатальной ошибкой смену политического курса Зеленского в сторону идеологии его предшественника Петра Порошенко.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
12:24
Генсек НАТО призвал "готовиться к худшему" в ситуации на Украине
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Омелян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:50Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерство
02:42Антонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕС
02:28В Раде заявили, что Порошенко может бежать в Москву
02:12Финансист назвал валюты, которым не грозит девальвация
02:10США заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке
02:10Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе
02:05Антонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений
01:12Эксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машину
01:04Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос
00:40Вучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря России
00:31Депутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 году
00:23Замглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурдными
00:19США и Германия обсудили действия России в Восточной Европе
00:13RT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИ
23:48У берегов Фиджи произошло землетрясение
23:30США настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделке
23:27Офис Зеленского обратился за помощью к Германии
23:23Дети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отца
23:19В Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусом
23:18Украина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ
Лента новостейМолния
Антонов рассказал, почему Россия и Китай укрепляют партнерствоАнтонов заявил о вине США в миграционном кризисе на границе ЕСВ Раде заявили, что Порошенко может бежать в МосквуФинансист назвал валюты, которым не грозит девальвацияСША заявили о прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделкеНазван прием, повышающий бодрящий эффект от кофеАнтонов: США должны послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашенийЭксперт рассказал, как понять, что у вас хотят угнать машинуПорошенко покинул Украину после попытки вызова на допросВучич рассказал, сколько Сербия сэкономила на газе благодаря РоссииДепутат Рады предрек смену украинского парламента в 2022 годуЗамглавреда RT назвала претензии к телеканалу в Германии абсурднымиСША и Германия обсудили действия России в Восточной ЕвропеRT ответил на заявления главы европейского органа по надзору за СМИУ берегов Фиджи произошло землетрясениеСША настроены на продолжение переговоров об иранской ядерной сделкеОфис Зеленского обратился за помощью к ГерманииДети Градского помогут участникам "Голоса" из команды отцаВ Чувашии один человек погиб в ДТП с автобусомУкраина просит у США комплексы ПВО, такие как Patriot, сообщили СМИ