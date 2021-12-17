https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html
Почему Украину ждет тотальное уничтожение
На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы - РИА Новости, 17.12.2021
Почему Украину ждет тотальное уничтожение
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T16:36
2021-12-17T16:36
2021-12-17T17:49
в мире
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владимир зеленский
владимир омелян
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства."Сегодня на все государственные должности назначает исключительно лично президент или его офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — объяснил он.Политик отметил, что на сегодняшний день на Украине допускаются "сознательные коррупция и разрушение", которые даже нельзя оправдать "плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента".По его словам, система, выстроенная Зеленским, содержит элементы "крышевания" и "шерстяной руки" и призвана "полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет".Ранее украинский политик Андрей Пальчевский назвал фатальной ошибкой смену политического курса Зеленского в сторону идеологии его предшественника Петра Порошенко.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763748854.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян
16:36 17.12.2021 (обновлено: 17:49 17.12.2021)
На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы
Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян обругал Киев за сознательное разрушение страны