https://ria.ru/20211217/ukraina-1764275028.html

Почему Украину ждет тотальное уничтожение

На Украине предсказали уничтожение страны из-за одной проблемы - РИА Новости, 17.12.2021

Почему Украину ждет тотальное уничтожение

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:36

2021-12-17T16:36

2021-12-17T17:49

в мире

украина

владимир зеленский

владимир омелян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764075398_0:257:2965:1925_1920x0_80_0_0_56f9fffa28b4f98cf46e1887b6ab9b18.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил в эфире телеканала "Украина 24", что страну ожидает распад из-за политики действующего руководства."Сегодня на все государственные должности назначает исключительно лично президент или его офис. Это системная проблема, ведущая наше государство к тотальному уничтожению", — объяснил он.Политик отметил, что на сегодняшний день на Украине допускаются "сознательные коррупция и разрушение", которые даже нельзя оправдать "плохим выполнением указаний не совсем компетентного президента".По его словам, система, выстроенная Зеленским, содержит элементы "крышевания" и "шерстяной руки" и призвана "полностью уничтожить все то, что строилось предыдущие восемь лет".Ранее украинский политик Андрей Пальчевский назвал фатальной ошибкой смену политического курса Зеленского в сторону идеологии его предшественника Петра Порошенко.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763748854.html

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199753.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, владимир омелян