https://ria.ru/20211217/ukraina-1764262746.html

На Украине удивились, что билеты на концерт Шуфутинского продаются в Киеве

На Украине удивились, что билеты на концерт Шуфутинского продаются в Киеве - РИА Новости, 17.12.2021

На Украине удивились, что билеты на концерт Шуфутинского продаются в Киеве

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Андрей Демченко удивлен тем, что организаторы продолжают продавать билеты на концерт российского певца... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T15:48

2021-12-17T15:48

2021-12-17T15:48

украина

михаил шуфутинский

оон

севастополь

республика крым

андрей демченко

россия

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КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Андрей Демченко удивлен тем, что организаторы продолжают продавать билеты на концерт российского певца Михаила Шуфутинского в Киеве.Концерт Шуфутинского в Киеве запланирован на 8 марта. На сайтах продаж билеты на концерт певца стоят от 590 до 6 тысяч гривен (от 22 до 220 долларов). Ранее Демченко заявил, что пограничники не пустят Шуфутинского на Украину из-за его поездок в Крым.Он отметил, что у пограничников есть достаточно оснований для отказа во въезде Шуфутинскому и заявил, что в случае, если он приедет, его ждет запрет на въезд на Украину.

https://ria.ru/20211217/muzykant-1764214364.html

украина

севастополь

республика крым

россия

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украина, михаил шуфутинский, оон, севастополь, республика крым, андрей демченко, россия