https://ria.ru/20211217/ukraina-1764237463.html
Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков
Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021
Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков
Втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемую угрозу безопасности для России и несет риски для всех государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:16
2021-12-17T14:16
2021-12-17T14:24
украина
сергей рябков
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемую угрозу безопасности для России и несет риски для всех государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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украина, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия
14:16 17.12.2021 (обновлено: 14:24 17.12.2021)
Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: втягивание Украины в НАТО создает угрозу безопасности для России