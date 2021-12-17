https://ria.ru/20211217/ukraina-1764237463.html

Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков

Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков - РИА Новости, 17.12.2021

Втягивание Украины в НАТО создает угрозу для России, заявил Рябков

Втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемую угрозу безопасности для России и несет риски для всех государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:16

2021-12-17T14:16

2021-12-17T14:24

украина

сергей рябков

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Втягивание Украины в НАТО создаёт неприемлемую угрозу безопасности для России и несет риски для всех государств, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764230377.html

украина

россия

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украина, сергей рябков, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, россия