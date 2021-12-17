https://ria.ru/20211217/ukraina-1764199468.html

Кулеба назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году

Кулеба назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году - РИА Новости, 17.12.2021

Кулеба назвал главные достижения украинской дипломатии в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги уходящего 2021 года, назвал главные достижения украинской дипломатии. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:23

2021-12-17T12:23

2021-12-17T12:23

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КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подводя итоги уходящего 2021 года, назвал главные достижения украинской дипломатии."Итак, топ-10 побед украинской дипломатии 2021 года: впервые за 30 лет (появилась – ред.) стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегии, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД – это пункт номер один", - сказал Кулеба на брифинге.Другим достижением, по его словам, стало создание саммита "Крымской платформы", а также визит президента Украины Владимира Зеленского в США и построение доверительных отношений с новой администрацией американского президента Джо Байдена.Победой украинских дипломатов Кулеба считает открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта, а также помощь, которую оказывают украинским войскам дипломаты своей работой. "Шестое – запуск "Ассоциированного трио" (Украина, Грузия, Молдова – ред.) и его признание со стороны ЕС", - отметил Кулеба. Седьмой победой МИД Украины, по его словам, является "дипломатия ради мира". "Это деэскалация угроз весной и мобилизация партнеров для разработки пакета сдерживания России сейчас", - пояснил он.Важными достижениями этого года министр также назвал эвакуацию около тысячи граждан Украины и иностранцев из Афганистана и Сектора Газа, а также сохранение возможности для путешествий украинцев по Европе."И десятое, последнее, но не менее важное. Это гордость за Украину, которую мы укрепляли в течение этого года. Мы провели саммит первых леди и джентльменов, нашли новый формат, привезли конституцию Пилипа Орлика впервые на Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесения крымскотатарского орнамента Орьнек в список ЮНЕСКО", - сообщил Кулеба.

https://ria.ru/20211009/kuleba-1753822456.html

https://ria.ru/20211217/ukraina-1764194799.html

https://ria.ru/20211026/krym-1756287063.html

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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба