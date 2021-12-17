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Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов

Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов - РИА Новости, 17.12.2021

Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов

Цель украинских властей — получить от США в качестве помощи миллиард долларов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T12:01

2021-12-17T12:01

2021-12-17T15:57

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КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Цель украинских властей — получить от США в качестве помощи миллиард долларов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — один миллиард долларов поддержки — остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся", — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.Он отметил, что Киев на всех уровнях ведет откровенный и прямой диалог с Вашингтоном. Кулеба добавил, что по линии Госдепа США, Пентагона и Агентства США по вопросам международного развития американская сторона выделила Украине на поддержку ключевых реформ более 460 миллионов долларов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Президент США рассказал украинскому коллеге о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.

https://ria.ru/20211215/frantsiya-1763926861.html

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