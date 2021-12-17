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Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов
Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов - РИА Новости, 17.12.2021
Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов
Цель украинских властей — получить от США в качестве помощи миллиард долларов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T12:01
2021-12-17T15:57
в мире
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сша
мид украины
министерство обороны сша
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Цель украинских властей — получить от США в качестве помощи миллиард долларов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба."Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — один миллиард долларов поддержки — остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся", — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.Он отметил, что Киев на всех уровнях ведет откровенный и прямой диалог с Вашингтоном. Кулеба добавил, что по линии Госдепа США, Пентагона и Агентства США по вопросам международного развития американская сторона выделила Украине на поддержку ключевых реформ более 460 миллионов долларов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Президент США рассказал украинскому коллеге о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.
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в мире, украина, сша, мид украины, министерство обороны сша, дмитрий кулеба
12:01 17.12.2021 (обновлено: 15:57 17.12.2021)
 
Кулеба попросил у США помощь — миллиард долларов

Глава МИД Украины Кулеба: цель Киева — получить от США помощь в размере миллиарда долларов

© REUTERSМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© REUTERS
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КИЕВ, 17 дек — РИА Новости. Цель украинских властей — получить от США в качестве помощи миллиард долларов, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объем помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности — 400 миллионов долларов. Но наша цель — один миллиард долларов поддержки — остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся", — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.
Он отметил, что Киев на всех уровнях ведет откровенный и прямой диалог с Вашингтоном. Кулеба добавил, что по линии Госдепа США, Пентагона и Агентства США по вопросам международного развития американская сторона выделила Украине на поддержку ключевых реформ более 460 миллионов долларов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Президент США рассказал украинскому коллеге о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.
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В миреУкраинаСШАМИД УкраиныМинистерство обороны СШАДмитрий Кулеба
 
 
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