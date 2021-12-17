https://ria.ru/20211217/ukraina-1764146450.html

СБУ: Украина на грани коллапса

СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины - РИА Новости, 17.12.2021

СБУ: Украина на грани коллапса

Украина находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T00:35

2021-12-17T00:35

2021-12-17T01:21

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украина

европа

юлия тимошенко

служба безопасности украины

денис шмыгаль

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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украина находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на отчет СБУ.Как говорится в документе, одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона является "непринятие надлежащих мер по накоплению угля" на складах ТЭС и ТЭЦ. Так, по состоянию на первое декабря на складах имелось 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона.В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС - в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз ниже нормы. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.СБУ выступила с предупреждением, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. В ведомстве указали, что это может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".Ранее украинские СМИ сообщили, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Как заявляла экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, энергетический кризис в стране был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем. При этом в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль указывал, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.

https://ria.ru/20211215/gaz-1763847951.html

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в мире, украина, европа, юлия тимошенко, служба безопасности украины, денис шмыгаль