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СБУ: Украина на грани коллапса
СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины - РИА Новости, 17.12.2021
СБУ: Украина на грани коллапса
Украина находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T00:35
2021-12-17T01:21
в мире
украина
европа
юлия тимошенко
служба безопасности украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украина находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на отчет СБУ.Как говорится в документе, одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона является "непринятие надлежащих мер по накоплению угля" на складах ТЭС и ТЭЦ. Так, по состоянию на первое декабря на складах имелось 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона.В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС - в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз ниже нормы. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.СБУ выступила с предупреждением, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. В ведомстве указали, что это может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".Ранее украинские СМИ сообщили, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Как заявляла экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, энергетический кризис в стране был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем. При этом в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль указывал, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
https://ria.ru/20211215/gaz-1763847951.html
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в мире, украина, европа, юлия тимошенко, служба безопасности украины, денис шмыгаль
00:35 17.12.2021 (обновлено: 01:21 17.12.2021)
 
СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины

"ЗН": в СБУ заявили о риске остановки теплогенерации на Украине из-за недостатка угля

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Украина находится "в шаге" от остановки теплогенерирующих предприятий из-за критически низких запасов угля, об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на отчет СБУ.
Как говорится в документе, одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона является "непринятие надлежащих мер по накоплению угля" на складах ТЭС и ТЭЦ. Так, по состоянию на первое декабря на складах имелось 486 тысяч тонн угля при плановом показателе в 2,6 миллиона.
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:41
Украина может столкнуться с нехваткой газа из-за морозов, заявил эксперт
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки отопления оказались целые регионы, которые обеспечиваются находящимися там ТЭС и ТЭЦ. В частности, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС - в четыре раза ниже минимально необходимых запасов, Черниговская ТЭЦ ─ в пять раз ниже нормы. При этом Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов угля.
СБУ выступила с предупреждением, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. В ведомстве указали, что это может привести к "чрезвычайным событиям техногенного характера, росту социальной напряженности среди населения и дискредитации органов государственной власти".
Ранее украинские СМИ сообщили, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Как заявляла экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, энергетический кризис в стране был создан искусственно чиновниками, которые не закачали вовремя газ в подземные хранилища и не обеспечили страну углем. При этом в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль указывал, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:52
На Украине заявили, что запасов газа и угля хватит для прохождения зимы
 
В миреУкраинаЕвропаЮлия ТимошенкоСлужба безопасности УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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