https://ria.ru/20211217/udar-1764277099.html

Сотни ученых прижали Байдена к стенке

Сотни ученых призвали Байдена отказаться от права первого ядерного удара - РИА Новости, 17.12.2021

Сотни ученых прижали Байдена к стенке

Сотни ученых призвали Джо Байдена официально заявить об отсутствии у США планов первыми применять ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. Об этом пишет... РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T16:43

2021-12-17T16:43

2021-12-17T18:13

безопасность

сша

джо байден

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сотни ученых призвали Джо Байдена официально заявить об отсутствии у США планов первыми применять ядерное оружие в случае вооруженного конфликта. Об этом пишет газета The New York Post.По данным издания, около 700 ученых и инженеров, в числе которых 21 лауреат Нобелевской премии, направили соответствующее письмо американскому президенту.Согласно его тексту, Джо Байден также должен отказаться от права главнокомандующего единолично принимать решения по поводу использования такого арсенала.Эти меры позволят снизить вероятность перерастания конфликта с применением обычных вооружений в ядерную войну, заключили специалисты.

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/ssha-1762898926.html

сша

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безопасность, сша, джо байден